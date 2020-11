Szűrővizsgálat-csapda

Divat lett az utóbbi években: idős embereket hívnak fel, vezetékes telefonon, és behízelgő hangon ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra hívják meg őket. Milyen trükkökkel igyekeznek pénzt kicsalni az érdeklődőktől? – erről tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelemért felelős főosztálya.

A korábban termékbemutatókat szervező, kétes hírű vállalkozások az 2010-es évektől ingyenes egészségügyi felméréseket kezdtek meghirdetni. Akadt olyan, amelyik egy régebben egészségügyi intézménynek, orvosi rendelőnek használt helyiséget bérelt ki, és „Közérzetjavító termékek üzletét” nyitott benne. A már jól bevált módon, vezetékes telefonon hívták a gyógyulni vágyó időseket az üzletbe. Fehér köpenyes személyek végezték a „vizsgálatot” arteriograph, vagy viport elnevezésű eszközökkel. Az egészségügyi hatóság állásfoglalása szerint ezen hivatkozott berendezésekkel végzett mérések nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak, használatuk nem egészségügyi tevékenység. A berendezésekkel végzett mérések eredménye „természetesen” problémát állapított meg, aminek a megoldására a lágy-lézer terápiát javasolták. Kezdetben meg lehetett vásárolni a berendezést 200 – 300 ezer Ft-ért, majd a bérlésére is volt lehetőség, sőt még kezelések végzését is vállalták vele havi 100.000 Ft ellenében.

A másik egészségmegőrzésre ajánlott termék a kristályterápia. Ezen közérzetjavító üzletek rendszeresen konzultációt, és ellenőrzést is javasolnak a „pácienseknek”, aminek természetesen meghatározott díja van.

A fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint elterjedtek az elsősorban egészségmegőrzőnek mondott étrend-kiegészítők telefonos kínálása is. A megrendelést követően az első csomagot ingyenesen, mindössze a szállítási költség kifizetésére igényt tartva küldik meg. A későbbiekben a cég bizonyos időközönként, többnyire havonta automatikusan újraküldi a terméket, a vételár kiegyenlítéséhez csekket mellékelnek. Ha a befizetés elmarad, a vállalkozás egyszeri felszólítás után behajtó cégen keresztül próbálja érvényesíteni követelését, egyéb költségeket, késedelmi kamatot is felszámítva. Az előfizetési csapda elkerüléséhez fontos tudni, hogy a vásárlót az efféle esetekben is megilleti a 14 napos elállási jog.

Fontos kiemelni, hogy Kúria 2020. május 13-án kelt ítélete szerint az egészségügyi állapotfelmérések is árubemutatónak minősülhetnek. Ezek akkor minősülnek árubemutatónak, ha a rendezvényt követően felhívják a résztvevőket, és telefonon értékesítenek számukra terméket az egészségügyi felmérésen elhangzottak alapján.

A tevékenység még abban az esetben is árubemutatónak minősül, ha magán a rendezvényen nem mutatják be a terméket, csak megvizsgálják az ott résztvevőket, erről kiállítanak egy „leletet”, amely alapján telefonon később eladnak neki terméket.

A Kúria döntésének értelmében:

– Ahhoz, hogy az adott tevékenység árubemutatóval egybekötött termékértékesítésnek minősüljön, nem feltétele a fogyasztó által megvásárolt áru felmutatása, és az sem szükséges, hogy a termékértékesítési tevékenység valamennyi mozzanata magán a rendezvényen történjen meg.

– Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési célú rendezvényt követően kötött szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül akkor is, ha arra telefonon kerül sor.

– Megtéveszti a fogyasztót az olyan kereskedelmi gyakorlat, amely orvosi diagnózis látszatát keltő „leletet” állít ki, valamint olyan készítmény megvásárlására tesz javaslatot, amelyet a fogyasztó az általa szedett gyógyszerre nem alkalmazhat.

Legutóbb az jutott a hatóság tudomására, hogy egy magánlakásba invitálták egészségügyi szűrésre a fogyasztót telefonon. Az elvégzett arteriograph vizsgálatot követően értisztító hatású lágyzselatin kapszula szedését javasolták évi 130.000 Ft-ért, amelynek a megrendeléséhez egy telefonszámot adtak.

A Kúria ítélete alapján a nem egészségügyi szolgáltatás keretében végzett „mérések” alapján kiállított leletek nem alkalmasak terápiás javaslat adására.

Az új értékesítési formákat folyamatosan ellenőrzi a hatóság. Az idős emberek védelme érdekében kiemelt kormányzati cél az árubemutatók visszaszorítása. Ezért arra kérjük az állampolgárokat, hogy feltétlenül jelezzék a Fejér Megyei Kormányhivatalnál, ha telefonon megkeresik, ingyenes egészségügyi felmérésre, érrendszeri szűrésre hívják. Amennyiben lehetséges, jegyezzék fel azt a telefonszámot, amiről a hívás érkezett, azt a címet, ahol a „felmérést” ténylegesen végzik, és azt a telefonszámot is, amelyen a termék megrendelhető. Ezzel segíthetik a veszélyeztetett korosztály, az idősek védelmét, a fogyasztóvédelmi hatóság munkáját.

vezető képünk illusztráció