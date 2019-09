Szüreti felvonulás és bál lesz

Az ősz beköszöntével idén is elérkezett a szüret és az ezzel járó bálok és mulatságok ideje.

Most sem maradnak program nélkül hét végén a kulcsiak, hiszen az immár hagyományos szüreti bált és felvonulást szombaton rendezik meg. A szervezők várnak minden érdeklődőt a faluház mögötti térről 12 órakor induló szüreti felvonulásra és a 19 órakor kezdődő szüreti bálba. Ennek helyszíne idén is a kulcsi Fekete István Általános Iskola zeneterme lesz. A talpalávalóról a Kovács Duó gondoskodik. A belépőjegyek akár már elővételben is megvásárolhatók a kulcsi faluházban.

A nagyszabásúnak ígérkező felvonulás a tervek szerint több mint húsz helyen áll meg, de még várják traktoros, lovas kocsis, lovas felvonulók, és a felvonulókat megvendégelő porták jelentkezését, valamint tombola-felajánlásokat is.

Akik szeretnének népviseletbe öltözni, azoknak lehetőségük van ruhák bérlésére. Minden további információ a kulcsi faluházban Dienes Annamáriánál elérhető.

