Sztárgyógyszerek beszerzése vényre és anélkül

Ismét vény nélkül kapható az Algopyrin fájdalom- és lázcsillapító tabletta – adta hírül az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet múlt héten csütörtökön.

A készítmény vény nélküli kiadhatóságának felülvizsgálatára az egyik jogosult kérelmére került sor. A benyújtott, továbbá az intézet rendelkezésére álló összes adatot megvizsgálva az OGYÉI megállapította, hogy a metamizol hatóanyag-tartalmú készítmények esetében – beleértve a kérelemben szereplő gyógyszert is – az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005 (XI. 18.) EüM rendelet 18. § (3) bekezdésében felsorolt feltételek nem állnak fenn, ezért azokat az orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerek közé sorolta át – olvasható a pharmaonline portálján. A máig legnépszerűbb fájdalomcsillapító gyártója azt is megígérte, hogy a közeljövőben széles ismertető kampányba kezdenek, hogy a lakosság minél szélesebb rétegéhez eljusson a gyógyszer kiadásában bekövetkezett változás híre.

Hazánkban először 1992-ig volt vényköteles ez a szer, majd úgy döntött a kormány, hogy a nem támogatott és biztonságos gyógyszereket recept nélkül is megvásárolhatóvá teszi a lakosság számára. Másodszorra 2007-ben, egyébként a gyógyszerpiac liberalizálásakor tették újra vénykötelessé az Algopyrint. Ez akkoriban nagy felháborodást keltett a lakosság körében, hiszen tömegesen használták ezt a gyógyszert. A hozzájutását a vénykötelessé tétellel nehezítették, mivel nemcsak a patikába, hanem az orvoshoz is el kellett menni felíratni azt. Arról nem is beszélve, hogy akkor még érvényben volt a háromszáz forintos vizitdíj is, ami szintén borzolta a közhangulatot. A vizitdíj azóta megszűnt és most már recept nélkül lehet hozzájutni az Algopyrinhoz.

Ezzel párhuzamosan az is nyilvánosságra került, hogy májustól több, sokak által használt ibuprofen- és dexibuprofent-tartalmú láz- és fájdalomcsillapító csak receptre lesz kapható.