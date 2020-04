Színesen pompázó balkonok

A tavasz beköszöntével újra birtokba vehetjük erkélyünket, és ezzel együtt megkezdődhet a balkon csinosítása is néhány színes virágokban pompázó növény elültetésével.

Kültéri növények esetén – legyen szó erkélyről vagy teraszról – kiemelten fontos, hogy olyan fajtát válasszunk, amely jól tűri az időjárás viszontagságait, hiszen elhelyezkedéstől függően kell ellenállniuk napsütésnek, erős szélnek és akár zivataros időjárásnak is. Szinte minden terasz és erkély elmaradhatatlan növénye a muskátli. Legfőbb előnye, hogy nagyon strapabíró: amellett hogy tűri a napfényt és a szárazságot, az árnyékos, hűvösebb helyeken is jól érzi magát. Ízlésünknek megfelelően választhatunk futó és álló fajtát is, emellett rengeteg színben kapható, így mindenki megtalálhatja a környezetéhez legjobban illőt.

A balkonládák örök favoritja a petúnia. A kis virágútól kezdve az egészen nagy szirmúig, az egyszínűtől a cirmosig számos variációban elérhető. Felakasztható cserépben és balkonládában egyaránt jól érzi magát. A maga nemében igénytelennek mondható kis növény remekül bírja a meleget és a napsütést, tavasztól kezdődően egészen ősz végéig virágba borul. Meghálálja a törődést: rendszeres öntözéssel és tápoldatozással még szebb látványt nyújt. A primula, vagy más néven kankalin apró virágai minden erkélyt, kiskertet fel dobnak. Ami a gondozását illeti, leginkább az árnyékot kedveli, de jól viseli a napfényt is. Fontos számára a nedves környezet, így a rendszeres locsolásáról nem szabad megfeledkezni, ám ügyeljünk arra, hogy a leveleket és a virágokat ne érje víz, lehetőség szerint alulról öntözzük.

Ahhoz, hogy szépen növekedjen és virágozzon, a földjét érdemes folyamatosan nedvesen tartani. Élénk színének és gyönyörű virágainak köszönhetően a jácint népszerűsége is töretlen. Kedveli a lazább szerkezetű talajt, így cserépbe ültetés esetén homokkal vagy tőzeggel kevert virágföldbe célszerű ültetni, ezután érdemes többször tápoldatozni és a rendszeres öntözésre is fokozott figyelmet fordítani.