Szigorít a MÁV és a Volánbusz: szeptember 15-től leszállítják a maszk nélkül utazókat

Május 4. óta a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az arc (száj és orr) eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel. Jelenleg még csak figyelmeztetik azokat, akik nem tartják be az előírást, szeptember 15-től viszont szigorúbb intézkedéseket vezetnek be.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a közösségi közlekedési eszközökön, így a vonatokon és buszokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása. Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket – írja a MÁV. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket, például a MÁV applikáció használatát.

A vasúttársaság a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel közösen eddig csak figyelmeztette a szabályokat megszegő utasokat, de jövő keddtől fokozottan ellenőrzik a vonatokat, és az új vállalati szabályozás szerint a jegyvizsgálók komolyabban is fellépnek a szabályszegők ellen. Aki a felszólítás ellenére sem takarja el az orrát, száját, az utazásból való kizárást kockáztatja, a szabálytalanul utazót ugyanis leszállítják a vonatról.

A MÁV-START nemcsak az utasokat, hanem a fedélzeten dolgozó személyzetet is ellenőrzi, rendszeresen felhívja a vasúton szolgálatot teljesítő munkatársai figyelmét is a helyes maszkviselés kötelezettségére. Munkajogi következményekkel kell számolnia annak a munkavállalónak, aki nem tartja be az utasításokat.

A Volánbusz zárt utasforgalmi területein és összes járatán is kötelező a száj- és az orr eltakarása. Szeptember 15-től szigorítanak az utazási feltételeken, fontos változás lép életbe: az autóbusz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárják az utazásból az érintetteket.

A társaság rendőri intézkedést kér a helyzet kezeléséhez, ha az utas megtagadja szája és orra eltakarását, nem veszi tudomásul a felszállás tiltását vagy az utazásból való kizárást. A hatóság ilyen esetben szabálysértési eljárást kezdeményezhet, 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki. A rendőrség emellett az autóbusz-állomásokon és az autóbuszokon szúrópróbaszerűen ellenőrzi a maszkviselési kötelezettség betartását, szabályszegés esetén bírságot ró ki.

A Volánbusz kéri utasai együttműködését, és felhívja a figyelmet arra is, hogy munkatársai a rendelkezéstől semmilyen indokkal nem térhetnek el.

forrás: MÁV