Szakmai műhelynapot tartottak a Győry-kastélyban

Szakmai műhelynapot tartottak csütörtökön a Győry-kastélyban a környékbeli közösségszervezők képviselőinek részvételével.

A programot „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” címmel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma rendezte: – A program elsődleges célja, hogy a településfejlesztési programokat támogassa – mondta el Giczi András Béla, az Országos Széchényi Könyvtár által delegált szakmai vezető. – Ezenkívül módszertani fejlesztést biztosítunk kulturális és közművelődési intézményeknek. Harmadrészt támogatjuk az önállóan működő civil szervezeteket a közösségépítésben.

A szakembertől megtudtuk: az ország 18 megyéjét fedi le a program, amelynek mindenütt nyeresége, hogy a civilek ismerkednek, közösen ötletelnek és a jó tapasztalataikat kicserélik. A perkátai a lassan végéhez érkező program 15. rendezvénye, de, mint a szakmai vezető elmondta, számára budapestiként itt is nagyon pozitív volt azt látni, hogy a közösségi kezdeményezések mennyire erősek. – Vidéken olyan szervezetek és együttműködés van, amelyekre építeni lehet – összegzett Giczi András Béla.

Valóban: a Győry-kastélyban rendezett szakmai napon a környező településekről érkezett civil előadók az általuk képviselt ügyről, szervezetről és közösségről a személyes érintettség hangján számoltak be. A helybeli Horváth Dóra az elnökletével működő szervezet, a VELED az Ifjúságért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület létrejöttének történetét, fejlődésének mérföldköveit és a fiatalokat összefogó szervezet aktivitásait ismertette. A Kulcsról érkezett Hegedűs Andrea művelődésszervező a Jövő Kulcsa Egyesület képviseletében beszélt a település többi szervezetének mindennapjairól is. Az adonyi Králl Gabriella a Vetus Salina Kulturális Egyesület elnökeként szintén kitért a települési társszervezetek tevékenységére. A rendezvény délutáni szekciójában Iváncsa és Pusztaszabolcs egy-egy képviselője mutatkozott be.