Szakértői vélemények nélküli, elhamarkodott munkavégzéssel további károkat okozhatnának

Teljes szélességében beszakadt az úttest december elején a Kossuth Lajos utca 42. és 45-47. házszámok közötti szakaszon. Kevésbé lényeges, hogy egy kukásautó elhaladása után keletkezett a gödör, mint az, hogy a helyreállítást megelőző előkészületek azonnal megkezdődtek a december 4-én megtett lakossági bejelentés után.

Vargáné Kaiser Katalin polgármester folyamatosan aktualizált, részletes tájékoztatást tett ki a község honlapjára (amit a duol.hu-n is olvashatnak). Lapunknak elmondta tegnap, hogy szinte rögtön nyilvánvaló volt, jelentős anyagvesztéssel állnak szemben. Magyarul: egy olyan pinceüreg húzódik az önkormányzati út és a vele szomszédos magáningatlan alatt, amelynek sehol nem ismert a lejárata, a pontos mérete is még ismeretlen. A szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal és szabályszerűen megtették, építéssel foglalkozó helyi vállalkozásoknak, lakóknak, önkormányzati képviselőknek, valamint a közműszolgáltatóknak is köszönettel tartozik a polgármester és a település a konstruktív együttműködésért.

Vargáné Kaiser Katalin december 5-én egyeztetett a Belügyminisztériummal, 7-én pedig ez alapján vis maior esemény körében tett bejelentéssel fordult a magyar államhoz a kárhelyreállítás érdekében.

A probléma speciális, a megoldásnál is körültekintőnek kell lenni: a helyreállítási munkáknál, sőt már a terület feltárásánál is nagyon oda kell figyelni, mert egyetlen elhamarkodott lépés, és még nagyobb bajt is okozhatnak vele. Nem elég tudni az üreg nagyságát, tisztában kell lenni a körülötte lévő talajréteg állékonyságával is. Tovább bonyolítja a műszaki helyzetet, hogy közművekkel is érintett a terület. Már a feltárást is több ütemben, és több szakértő bevonásával kell elvégezni.

Pinceüreg húzódik az út és a szomszédos ingatlan alatt

A szakvéleményeket ki kell várni a további lépések meghatározhatóságához, közben pedig a csapadékos, nyirkos téli időjárás miatt kialakuló esetleges további roskadások megelőzésére is figyelni kell, például a környezet vízelterelését biztosító homokzsákokkal. „Ha feltárul majd a pince alsó, stabil talajszintje, és a boltozata, oldalfala környezetében lévő stabil szerkezetű talajrétegek, akkor látjuk majd a feladatot egészében, és tudjuk kiszámolni, mekkora az anyagigény és milyen technológiát igényel a helyreállítás. Azon vagyunk, hogy a körülményekhez képest leggyorsabban – mert jó lenne, ha megszűnne már ott az a gödör –, de szakszerűen legyünk úrrá a problémán”, mondta a polgármester.