Stílusos és időtálló kényelmet jelképez a rattan

Környezettudatosság, fenntarthatóság és letisztultság jellemzi a rattant, ami nemcsak bútor, hanem stílusirányzat is.

A rattanbútor időtállósága abban is megmutatkozik, hogy évszázadok óta nem ment ki a divatból, sőt az elmúlt években ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A stílusos és kényelmes darabok a legkeresettebb lakberendezési tárgyak közé tartoznak. Ennek oka lehet a tartósság mellett az is, hogy bel- és kültéren egyaránt jól mutat. Megjelenése minden térbe eleganciát csempész. Alapanyaga a rattanpálma, melynek feldolgozása bonyolult és hosszadalmas folyamat. A felhasználás módját a növény átmérője határozza meg, ami néhány millimétertől kezdve akár 5-7 centiméter is lehet. A rattanpálma vastagabb része adja a bútor vázát, míg a vékonyabb darabok a fonott felületek alapanyagai lesznek. Természetesen a fonott bútorok nem csak ebből készülhetnek. Alapanyagként szolgálhat még például a nád, a bambusz vagy a kókuszpálma.

Már az ókorban is készítettek rattanbútort

Habár már az ókori Egyiptomban is készítettek fonott ülőalkalmatosságokat, az euró­pai bútoriparban csak a 17. százan végén kezdett elterjedni a a bútorgyártás ezen formája. Igazi népszerűsége a viktoriá­nus korhoz köthető. Eleinte jellemzően a tehetősebb emberek bútorai között jelentek meg rattanból készült darabok, főként az angolszász területeken terjedt el. Az iparosodás következtében a rattanbútorok bárki számára elérhetővé váltak, emellett a bútorkínálatban is helyet kaptak. Népszerűsége pedig a mai napig töretlen.

Textillel jól mutat

A bútor egyik legnagyobb előnye, hogy minden textil­lel jól mutat, ráadásul természetessége révén nem kell eltakarni semmiféle kárpittal. Amellett, hogy tartós és időtálló bútor, könnyed kialakításának köszönhetően a szobaátrendezés alkalmával is egyszerűen mozgatható. A kis súly ne tévesszen meg senkit, ettől függetlenül rendkívül jó a teherbíró képességük. A kényelem fokozása érdekében az enteriőrhöz illő díszpárnákkal is fokozhatjuk komfortérzetünket. A rattan azon anyagok egyike, amely egyaránt jól mutat egy visszafogott, antik szobában, de a modern enteriőrben is megállja a helyét. Elhelyezés szempontjából érdemes előnyben részesíteni a páradús közeget, ezért lehetőség szerint ne tegyük fűtőtest közelébe a fonott bútorokat.

Kültéren is időtálló

Erkélyen vagy teraszon elhelyezve garantált a mediterrán hangulat. A fonott székek és asztalok kényelmesek és jól kombinálhatóak más bútorokkal. Természetes mivoltukból adódóan ezek a bútorok nem lennének vízállók, ezért a kültéri használatra szánt modellek esetén le kell mondani a hagyományos értelemben vett természetességről, az időtállóság javára. A szövési technológia során a bútorvázra egy spe­ciális, nagy szakítószilárdságú, UV-álló műanyag szövet kerül. Ennek köszönhetően a napsugarak nem fakítják a bútorok színét és jól tűrik a zord időjárási körülményeket is. Az alumíniumváznak köszönhe­tően nem kell a korrózió miatt aggódni, a műanyag szövet pedig ellenáll az esőnek, a napsütésnek és a hőmérséklet-­ingadozásnak is.

Ha már kültér és rattan, akkor meg kell említenünk a polyrattan fogalmát. A polyrattan bútorokat műanyag vesszőből fonják, de kinézetre nagyon hasonlítanak a pálmából készült darabokra. Habár ezek nem éppen a természetességet tükrözik, ám még a rattannál is masszívabbak, rendkívül ellenállóak még az éghajlati szélsőségekkel szemben is.

Sós víz a színtartásért

E bútorok talán legnagyobb hátránya, hogy könnyen porosodnak, piszkolódnak, gyakran kell tisztítani őket. Az ápolás folyamata ez esetben jóval időigényesebb, mint egy átlagos szék, asztal vagy kanapé esetében. A megfelelő és alapos tisztítás elengedhetetlen. A fonott bútorokat először mossuk le szappanos vízzel, töröljük át a felületet hideg vízbe mártott törlőkendővel, majd hagyjuk a szabad levegőn száradni. Vízzel érintkezés után érdemes olajozni a felületet, ennek köszönhetően sokáig megőrzik eredeti színüket. Erre a célra használhatunk citrom- vagy olívaolajat, de a bútorviasz is tökéletesen megfelelő. Mielőtt az egész felületet kezeljük, érdemes egy nem látható részen próbát végezni.