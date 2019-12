Sok műhó a szépségért

A műhó nem csak spray formájában kapható a boltokban. Ha otthoni alapanyagokból szeretnénk elkészíteni, számos egyéb megoldás szóba jöhet.

A műhó egyik legjobb helyettesítője nem más, mint a durva szemű só! Ha például dekorációra vagy gömbre szeretnénk ragasztani, akkor a ragasztóval bekent felületet szórhatjuk meg vele, akár többszöri alkalommal is! Ezt le is lehet lakkozni, de magában is igazán szép látvány!