Sétáljunk Nagyvenyimen, az arborétumban!

Ha a városhoz közeli Nagyvenyim településre látogatunk, akkor érdemes felkeresni a Szent Bernát Arborétumot.

A kéthektáros területen kiépített sétányok, pihenőpadok és még két tűzrakóhely is található. Ahogy átlépi a látogató a park bejáratát, és tesz pár lépést, szinte el is felejti, hogy nem is oly rég még a falu utcáin közlekedő járművek zaját hallotta. A feljegyzések szerint 1737- ben kezdték el építeni Nagyvenyimen az emeletes kastélyszerű épületet a Zirci Apátság helyi jószágkormányzója számára. Az épülethez istálló és kocsiszín is tartozott. Kiemelkedő értéke a kastélynak az eredeti főbejárat, a középhomlokzat fölött díszlő, márványból vésett festett barokk címer.

Egyes források szerint az egyetlen épségben lévő ciszterci címer a mai Magyarország területén. A kastély mögött terül el a csaknem 2 hektárnyi zöldterület, Nagyvenyim egyik tüdeje, a hajdani angolkert. Az öregek szájából ma is gyakran hangzik el a cifra kert szó. A park alakulása, fejlődése szorosan összefügg a kastély sorsával: amikor jobban ment az épület sora, a park is rendezett volt; ha pedig nehezebb idők járták, a park is megsínylette. Később, 1996- tól a Szent Bernát Arborétum Alapítványa kezelte a parkot, a kuratórium elnöke a megálmodó, Köveshegyi András atya lett. Az alapítvány célja és elsődleges feladata a nagyvenyimi plébánia parkjának megóvása, fenntartása, fejlesztése, védelme, kulturális célra való hasznosítása