Se puszi, se pá

Salut! Hi! Hello! Ciao! Hallo! Hola! Ahoj! Hej! Dag! Shalom! Aloha! Namaste! Ez utóbbi köszöntéssel a vírus idején találkozott Eszter, s amikor sokadszorra tűnt fel különböző üzenetek elején vagy végén, megnézte a jelentését.

„Üdvözlöm a benned lakozó Isten(i)t! Szeretettel, őszintén, tiszteletteljesen!” Indiai köszöntés, meghajlás, hódolat az emberben lévő isteni lélek előtt. Namaste köszönéskor a tenyerüket összeteszik, és a szívükhöz tartják, a fejüket enyhén meghajtják.

Sok országban, akárcsak nálunk, másként köszönünk az idősebbeknek, és a hivatalos vagy magasabb rangú személyeknek. A szóbeli köszöntés mellé gyakorta gesztusok is társulnak. Thaiföldön egy wai nevű mozdulatot használnak, ennek során összeérintik a tenyerüket az orr, illetve a mell magasságában és meghajolnak. Egyes titkos társaságok rejtett köszönéseket használnak. Megszerettük Colombo hadnagy jellegzetes kézfelemeléses köszönését a film­sorozatban. A katonák tisztelegnek és Erőt, egészséget, a bányászok és kohászok pedig Jó szerencsét! kívánnak egymásnak.

A köszönés elemei lehetnek puszik, csókok, kézcsókok, kézfogások, ölelések, ökölpacsik, egyéb gesztusok. Minden köszönés hatásos kísérője a mosoly. Üdvözölhetjük a másikat tárt karokkal, felállással, korábban a férfiaknál elterjedt a kalapemelés szokása, annak is finom gesztusnyelve. Az arca adott puszi két vagy három változata sok helyütt elterjedt, Galapagoson a nők csak a jobb orcára adják. Omanban nem szokatlan, hogy a férfiak kézfogás után egymás orrát megpuszilják.

A köszönési illemtan változásai követik a társadalmi változásokat. Így a felgyorsult világ trendjét követve lett a szervuszból szia, az üdvözlégyből üdv és a viszont látásból viszlát.

A magyar nyelvben több mint 200 köszönésforma közül válogathatunk, elsősorban a jó, a béke, az áldás, Isten, egészség, bőség, szép, a szerencse és a tisztelet szavak kombinációiból. A legrégebbiek közül sok már elfelejtődött. Korábban a nők köszöntek előre. Egyes vidékeken az asszonyok csak találkozáskor üdvözölték egymást, elváláskor nem. Mindig a fiatalabb köszönt előre az idősebbnek. Szabály volt, hogy a menő ember üdvözli az állót, éppúgy, mint a házhoz menő az otthoniakat. A járókelők köszöntik az ablak alatt ülőket. Aki egyedül megy, az üdvözli a csoportban állókat.

Rászóltak az idősebbek a nem köszönő gyerekre, és még a szüleinek is megmondták. Úgy tartották, hogy a köszönés mellé kérdést illik tenni: „Jó napot Pista bátyám. Nízöget?” Apátfalván a református gyerekek azért köszöntek dicsértessékkel, mivel így kerülték el, hogy a kapu előtt üldögélő öregek azt tudakolják, hogy kinek a fia vagy lánya.

Kicsi korában Eszter nem szerette, ha puszilgatják, aztán később természetessé vált, hogy azoknak, akiket szeret és kedvel, a puszi is jár.

Most pedig le kell szoknia róla, mert a koronavírus ily módon is terjedhet emberről emberre.