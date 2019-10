Ruhákat és cipőket küldtek a dransfeldiek

A kisváros németországi partnertelepülésén élők minden évben adományokkal igyekeznek megkönnyíteni azoknak a rácalmási családoknak az életét, akik a szokásosnál is szerényebb jövedelemből élnek, és nagyon jólesik nekik a segítség.

Év mint év kiváló minőségű használt – de az adományozók által szépen rendbetett – ruhákat, cipőket tartalmaz a szállítmány. A gyerekek nagy örömére játékokat is becsempésznek a pakkokba.

A mostani őszön is megérkezett a szokásos segélyszállítmány Dransfeldből, hogy a kisvárosban idén is mindenkinek legyen mit felvennie télen. Nemcsak a minőségét, hanem a mennyiségét tekintve is szokásos a szállítmány: úgy telepakolták a hatalmas kamiont, hogy a rakodóterébe semmi sem fért volna már be.

Az önkormányzat szociális bizottságának tagjai tudják, melyek azok a családok, kik a gyermeküket egyedül nevelők, idősek Rác­almáson, akik segítségre szorulnak. A bizottság tagjai értesítik az értintetteket arról, hogy mikor és hol választhatnak maguknak szükség szerint az adományként érkezett holmik közül.