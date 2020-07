Ruhabörze: néhányan hoztak, mások vittek

Volt, aki hozott, volt, aki vitt – két intézmény összefogásával valósult meg a ruhabörze a településen. A programmal párhuzamosan a helyi Baba-mama Klub tagjai is munkálkodtak a szociális központ udvarán.

A Perkátai Szociális Központ és a Védőnői Szolgálat közösen szervezett ruhaosztást a központ udvarán június 29-én reggeltől folyamatosan. A munkatársak a szabad ég alá kipakolt asztalokra felhalmozott ruhákkal várták az érdeklődőket. Érkeztek olyanok, akik még használható darabokat hoztak a „börzére”, s olyanok is, akiknek szükségük volt rá, így vittek belőle. Az esemény a délutáni órákban ért véget – az időjárás viszontagságai miatt –, és mivel több ruhanemű is megmaradt a programról a két intézmény úgy döntött, hogy pár hét múlva megismétlik a közösen szervezett akciójukat.

– Köszönjük mindenkinek, aki segített és hozzátett a nap sikeréhez – nyilatkozott Bogóné Plasek Krisztina védőnő a program kapcsán. – Reméljük, sok családnak segíthettünk.

Szintén ezen a napon a kisgyermekes szülők és a faluüzemeltetés munkatársainak segítségével valósult meg a Perkátai Szociális Központ udvarán található Baba-mama Klub által készített játszótér kitakarítása, rendbe rakása. A megjelent szülők és segítők kapáltak, gereblyéztek, festettek, vagyis aktív szerepet vállaltak a helyszín esztétikusabbá varázsolásában. A munka végeztével Bogóné Plasek Krisztina megköszönte mindenkinek a munkáját, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy ismét várja a Baba-mama Klub minden pénteken a kicsiket, hogy együtt mulassanak, fejlődjenek, közösséget alkossanak.