Rendvédelmi felkészítő

A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola adott otthont a rendvédelmi szakmai napoknak, amelynek során a fiatalok pályaválasztásának megalapozottabbá, felkészültségük célirányossá válhat.

A háromnapos rendezvényen a fiatalok testközelből nyertek bepillantást a rendvédelem munkájába és az egyenruhások mindennapjaiba. A diákok a rendvédelmi hivatással összefüggő tartalmas és változatos programokon vettek részt, megismerkedtek a testület által használt védőfelszerelésekkel és fegyverekkel, emellett megtekintettek egy látványos intézkedéstaktikai bemutatót is, amelynek érdekességét az adta, hogy a két hivatásos kolléga mellett két rendészeti fakultációs diák is szerepet kapott benne. A rendezvényen a fiatalok akadályversenyen tehették próbára ügyességüket, előadást hallgathattak meg, ahol a rend­őrség szakemberei kötetlen beszélgetés során számoltak be izgalmas szakmai tapasztalataikról, emellett lehetőségük adódott egy személyvédelmi bemutató megtekintésére is. Az esemény zárásaként a diákok a Krimit tud? című bűnmegelőzési vetélkedőn mérhették össze tudásukat és felkészültségüket.