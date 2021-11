Remek hangulatú tökös nap volt a belvárosban

Szombaton dél­előtt immáron második alkalommal rendezte meg Vasmű úti tökfaragó versenyét az ötlet- és egyben házigazda, Parrag Miklós, a gyümölcsparadicsom és élelmiszerbolt működtetője, a hozzá társuló támogatók segítségével.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Dunaújváros – A tavaly nagy népszerűséggel debütáló tökös dzsemborira idén is sokan eljöttek. A sok helybeli családot megmozgató eseményen a fiatalabbak mellett az idősebb generációk tagjai is tökfaragó kést ragadtak, hogy elkészítsék az idei szezonban is remekműveiket. A lelkes alkotókat ezúttal is tekintélyes frissítés várta. A került az asztalokra ízes zsíros kenyér, pogácsa, melegítő citromos tea és forralt bor is.

Parrag Miklós lapunknak elmondta, száz nagyobb méretű tökből válogathattak az alkotók, akik a mű megszületése után haza is vihették munkájuk eredményét.

– Örülünk, hogy a támogatók segítségével idén előrébb tudtunk lépni. Ezúttal is remek volt a hangulat, kellemes szombati napot tölthettünk együtt. A faragványokról fotók készültek, ezek alapján dönt majd a Szent Pantaleon Kórház szigorú zsűrije…