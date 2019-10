Réka, a perkátai lány a tündérszépek mezőnyében

Idén is meghirdették a Tündérszépek elnevezésű szépségversenyt, amelynek első, megyei fordulója zajlik. A Fejér megyei jelentkezők között van a perkátai Mészáros Réka is, aki némi rutinnal rendelkezik már a hasonló megmérettetések kapcsán.

Réka Perkátán végezte el az általános iskolát, majd a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és Kollégiumában tanult tovább vegyész szakon, itt tett érettségit. Később a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban ügyviteli titkári végzettséget szerzett. Mivel nagyon szereti az állatokat – közülük is a kutyákat -, és a gyerekek is közel állnak hozzá, kutyakozmetikusnak, mellette pedig gyógypedagógiai asszisztensnek képzi tovább magát.

Már kislányként is szeretett szerepelni, otthon érezte magát a színpadon, így született az ötlet, hogy kipróbálja magát a fotózás, szépségverseny világában. Már nem ez az első megmérettetése: 2017-ben a Fehérvár Szépe versenyen harmadik helyezést ért el, részt vett az Ezerjó Szépén is, továbbá a képei alapján bejutott a Nemzet Szépe és a Miss Queen versenyekre is.

A Tündérszépekre barátai, egykori versenytársai biztatták, hogy jelentkezzen, s némi gondolkodás után úgy döntött: kipróbálja magát ebben a kihívásban is.

– Nagyon jó az önbizalom növelése szempontjából, jó kapcsolatot tudunk kiépíteni egymással, maradandó barátságok születnek – nyilatkozik Mészáros Réka arról, hogy miért éri meg részt venni egy szépségversenyen. – Rengeteg ajándékot kapunk, elkészítik a frizuránkat, a sminkünket, a verseny ideje alatt mindvégig segítenek. Úgy gondolom, ez mindenkinek nagyon jó élmény lehet, számomra legalábbis az. Aki érez magában érdeklődést, arra biztatom, próbálja ki magát!

Hozzáteszi még, hogy a felkészítés során sokat tanulhat is az ember, mivel mozgásokat gyakorolnak, elmondják, hogyan legyen helyes a testtartásuk, felébresztik a nőiességét a résztvevőknek.

Réka számos más hobbival is dicsekedhet, fontos számára a sportolás, a párjával gyakran járnak menhelyre kutyákat sétáltatni, valamint szívesen tölti idejét a konyhában, főzéssel.

Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy szépségverseny győztesének, azt feleli, hogy szerinte ez összetett dolog.

„A külső mellett nagyon fontosak a belső értékek is. Tisztelje az embereket, példamutató legyen, tudjon szépen beszélni, valamint álljon ki a fontos ügyek mellett, képviseljen valamit – mondja Réka.”

A Tündérszépek 2020 országos szépségversenyre továbbra is várják a jelentkezőket. A lányokra szavazni 2019. október 28-ig lehet, ezt követően derül ki, hogy kik jutnak tovább a regionális fordulóba.