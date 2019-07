Regisztrálni lehet a kerékpárokat

A Paksi Rendőrkapitányság munkatársai az országos kerékpár-regisztrációs (Bikesafe) program részeként várják a gyermek-, fiatal- és felnőttkorú érdeklődőket július 31-én, holnap, 15 órától 17 óráig Dunaföldváron, az ottani rendőrőrs udvarában (Dunaföldvár, Jókai út 2.).

A kerékpárok ingyenes, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba vétele ugyanis megkönnyíti a felderítést bűncselekmény esetén – akkor például, ha ellopják a regisztrált kerékpárt. A szervezők kérik, hogy aki szeretné a kerékpárját a Bikesafe biztonságos rendszerébe regisztráltatni, vigye magával a személyi igazolványát, valamint a biciklit is a rendezvényre.

Ezen felül különböző bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgálnak majd a szakemberek a résztvevőknek arról, mit tehetnek annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozataivá.