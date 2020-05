Rajzpályázatot hirdetett az MME

Május 30-ig még sok idő van, legalábbis egy keresztes vipera vagy egy erdei sikló, netán egy kockás sikló, akár egy vízisikló még könnyűszerrel megrajzolható addig!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya hirdetett rajzpályázatot a fent sorolt tekergők ábrázolására. A dátum, a május 30. nem más, mint a beküldési határidő.

– Rajzpályázatunk célja, hogy javítsuk e ritka, különleges állatok megítélésén, és minél több emberben tudatosítsuk: nem kell félni tőlük! Várjuk minden alkotókedvű gyermek és felnőtt jelentkezését! – adta közre a szervezet. Összesen öt korcsoportban értékel és díjaz az MME: óvodások, alsósok, felsősök, középiskolások és felnőttek között, minden kategóriában három pályaművet díjaznak.

Papírra vetett kézzel készült rajzokat várnak mégpedig kizárólag a világhálón át, szkennelt változatban. (Vagyis nem az ablaküvegen át, mint ahogy MZ/X küldené Mézgáéknak.) Postai küldés sem lehetséges most.

Itt a drótpostacím: [email protected] A rajzok készülhetnek ceruzával, tollal, zsírkrétával, vízfestékkel, filctollal, vagy ezek ötvözésével. Egy az MME honlapján elérhető adatlap kitöltése is szükséges, amelyet ugyanarra a címre kell küldeni. Nos, a keresztes vipera – amely nem mellesleg 2020-ban az év hüllője cím birtokosa is – ábrázolásához segítség: viszonylag rövid, vaskos kígyófaj, bőrének színezete szürkés, barnás, vöröses alapú is lehet, vagy éppen fekete. Hátán cikkcakkos minta rajzolódik ki. Az erdei sikló jóval hosszabb, akár két méterre is megnövő kígyófaj, hasa sárgásfehér, háta és oldala zöldes, szürkés vagy barnás. A 75–100 centiméteres kockás sikló alapszíne az olajzöldes szürke, hátát négyzetek tarkítják. A vízisikló nősténye 120–150 centiméteres is lehet, a hím jellemzően nem éri el a 100-at. Színezete roppant változatos: zöldes, kékesszürke, fekete is lehet. Jellemzője még a tarkója két oldalán látható félhold alakú folt.