Pusztaszabolcsig már elkészült a vasúti szakasz

Átadták a Kelenföld és Százhalombatta között megújított vasúti pályát. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósult 53,8 milliárd forintos fejlesztéssel lehetővé vált, hogy a vonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedjenek.

Az átadóünnepségen ­Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a jövő közlekedési eszköze a tiszta, energiahatékony vasút, amelynek versenyelőnye leglátványosabban a nagyvárosok vonzáskörzetében mutatkozik meg. A MÁV-Start a fővárosi agglomerációban szállítja a legtöbb utasát, és innen származik bevételeinek legnagyobb hányada is. Az ITM államtitkára jelezte, a nyári műszaki átadással lényegében elkészült a most átadott szakasz Pusztaszabolcsig tartó folytatása is, a menetrend szerinti forgalomba helyezés az év végéig várható. A tervek szerint a jövő év végéig befejeződnek a biztosítóberendezéseket érintő munkák is Kelenföldtől egészen Pusztaszabolcsig. Mosóczi László felhívta a figyelmet arra, hogy az elővárosi szolgáltatások színvonalában jelentős lépés az emeletes mo­torvonatok forgalomba állítása, a KISS-járművekből már tizennégy közlekedik a váci és a ceglédi vonalon, és 2022 végéig érkezik be a komplett negyvendarabos flotta.