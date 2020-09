Public art – Jó irányba kezelni a veszteséget

Szoborkompozíció készül az egykor az Őspatika előtt állt platánfa törzséből, ágaiból Móder Rezső Munkácsy-díjas képzőművész tervei alapján. Az alkotás jelentőségéről Zsinka Gabriella művészettörténész beszélt.

– Kevés olyan, a dunaújvárosi képzőművészetet emblematikus módon meghatározó alkotó él itt, mint Móder Rezső. A Kortárs Művészeti Intézet nagy örömmel szegődött vállveregető bajtársként a művészek akciója mellé, és éppen gőzerővel dolgozunk egyébként Móder egyéni kiállításának előkészületein. Fantasztikus oeuvre, életmű! Egyedülálló, várostörténeti, kultúrtörténeti kontextusból szemlélve is nagyon különleges. Fantasztikus áttekinteni azt az életművet, ami Móder Rezső mögött van, fantasztikus események kötődnek hozzá. Rendkívüli módon hozzájárult Dunaújváros kulturális életének előremozdításához. Egy olyan szimbólumrendszert hozott létre, és bontott ki évtizedről évtizedre, aminek az egyik lételeme volt a kísérletezés. Most is a kísérletezés egy szép példája áll előttünk, hiszen ami a platánokkal történt, az valahol egy veszteség, és mégis sikerül egy nagyon szép kortárs public art akciót faragni belőle, jó irányba kezelni a veszteségeket. Ami ezeken a platántesteken látszik, ezek a motívumok, ezek akár a nyolcvanas évektől mostanáig, a móderi művészetnek konzisztens alkotóelemei. Szívszorító, izgalmas dolog ebben részt venni.

Nagyon jelentős a kultúraszervező munkássága, most is éppen az zajlik, szerencsére több résztvevővel. Itt egy hommage-helyzet van hatványra emelve. Tisztelet­adás a platánfák esztétikája és a sugárutas gyönyörű látványa iránt, és van egy másik fajta tiszteletadás, ami a művészközösség itt dolgozó emberei révén Móder munkássága felé megnyilvánul. Egy bizalomjáték a művészi munkában, hiszen Rezső bizalmat ad a többieknek, ők pedig bajtárs­ként mellette dolgoznak, így egy egészen érdekes szimbiózisnak lehetünk tanúi.