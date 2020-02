Programok dömpingje volt a kultúrházban

Már három éve a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár is csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz a Kultúrházak éjjel-nappalhoz.

– A hét végén az éves legnagyobb programunk bonyolódott le. Nálunk arról szólt, amiért létrejött, hogy megmutassuk magunkat. Ezért a sok klub, baráti társaság, terembérlő mind-mind nyitott órát tartott valami kis extrával fűszerezve – számolt be Kundra Anikó igazgató.

Február 14-én a rácalmási Cimbora klub látta vendégül Berg Juditot, a Maszat sorozat, a Rumini és a Lenge mesék alkotóját író-olvasó találkozón. Pénteken különleges esemény volt a Rájátszik, azaz a Rácalmási Játék Szín Kör amatőr színjátszók programja, abban is kiemelkedően nagy sikerrel zajlott az improvizációs játék, amelybe a közönség is bekapcsolódott. A nap végén a rácalmási Barina Táncegyüttessel és a Sölyöm zenekarral mulathattak az érdeklődők. Szombaton szintén volt író-olvasó találkozó Boza Anitával, vetélkedő Kovács Áronnal, a MÜPA gondozásában vetítés és könyvadományozás is egyebek között.