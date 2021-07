Ponthúzás – sokan választották idén a Dunaújvárosi Egyetemet

Csütörtökön este megtörtént a ponthúzás. Kiderült, a jelentkezők hol folytathatják majd tanulmányaikat a felsőoktatásban. A Dunaújvárosi Egyetemet is sokan választották.

Ezt ne hagyja ki! A Momentum újra Magyarország ellen folytat kampányt

Dunaújváros – Nyilvánosságra hozták a szeptemberben kezdődő felsőoktatási képzések ponthatárait. A Dunaújvárosi Egyetemen is nőtt a felvett hallgatók száma.

A tavalyi évhez képest idén megközelítőleg 10 300-zal többen – mintegy 102 ezren – jelentkeztek országos viszonylatban felsőoktatásba, ami 11 százalékos növekedést jelent.

A 2021-es általános felvételi eljárás keretében a Dunaújvárosi Egyetem már az első ponthúzásokat kiemelkedő növekedéssel zárta, de a végső eredményeket elemezve elmondható, hogy a vírushelyzet és az emelt szintű érettségi követelmény ellenére is sikeres volt az idei beiskolázás.

A felvételi számokat áttekintve jól látható, hogy az egyetem nem csak megőrizte pozícióját a felsőoktatási jelentkezések tekintetében, de a mérnöki és informatikai területen elért eredmény országos viszonylatban is kiemelkedő. Jelentős emelkedés történt a felvehető mérnök hallgatók számában. Az anyagmérnök levelezős és gépészmérnök nappali képzésre kétszer annyian, a levelező képzésre 22 százalékkal többen kerültek be. A gépészmérnöki és mérnöktanári mesterképzésekre idén háromszor annyian nyertek felvételt, és a műszaki felsőoktatási szakképzésre felvehető hallgatók száma is szinte duplájára növekedett.

Ismert, hogy az intézmény jelentős nyitást hajtott végre az energiaszektor piaci szereplői felé. A hallgatók az atomerőmű-üzemeltetés alapismereteit már tanulmányaik alatt elsajátíthatják, amely utánpótlást biztosíthat a hazai nukleáris szektor vállalatainak. A gazdaságinformatikus alapképzést levelező formában, és a gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzést megközelítőleg annyian választották, mint tavaly, a nappali alapképzésen pedig 71 százalékkal többen kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az intézmény kiemelt képzésére, a mérnökinformatikus alap és felsőoktatási szakképzési szakra levelező tagozaton másfélszer annyian kerültek be 2021-ben.

Az intézmény „Szakoktató” elnevezéssel új képzést hirdetett meg a felvételi eljárásban. Jelenleg Magyarországon ez az egyetlen olyan alapképzés, ahova a bejutáshoz nem szükséges emelt szintű érettségi. A népszerűségét jól mutatja, hogy szeptembertől levelező formában 73 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A gazdasági képzési terület idén is felülmúlta a tavalyi év eredményeit. Az alapképzést 62 százalékkal többen, a felsőoktatási szakképzést pedig megközelítőleg ugyanannyian választották.

Az intézmény bölcsész és művészeti képzéseit tekintve, a kommunikáció és médiatudomány alapképzésen a felvett hallgatók száma nappali és levelező tagozaton is több mint a duplájára nőtt.

A felvetteknek jó hír, hogy a rendezvényszervezés és az üzleti kommunikáció mellett most már médiakommunikáció specializációt is tudnak választani, amivel a média szektor szakemberei lehetnek. A levelezős televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzésre 80 százalékkal többen nyertek felvételt, így mintegy 40 hallgató kezdheti meg egyetemi tanulmányait nappali és levelező tagozaton ezen a szakon szeptemberben.

Azoknak, akik nem kerültek be valamely képzésre, vagy nem adtak le jelentkezést idén februárban, lehetőség nyílik pótfelvételi jelentkezésre. Számukra családi nyílt napot rendez az egyetem 2021. július 31-én 10 órától a Dunaújvárosi Egyetem A épületében. A program keretében az egyetem munkatársai interaktív formában bemutatják a választható képzéseket, a szakokat gondozó intézeteket valamint az intézményi szolgáltatásokat, lehetőségeket. A számok jelzik, hogy a dunaújvárosi felsőoktatás dinamikusan fejlődik és népszerű képzéseket kínál – tájékoztatta lapunkat az intézmény.