Perkátára látogatott az erdélyi testvértelepülés családi csoportja

Az idei évben Perkáta fogadta erdélyi testvértelepülésének, Kisbácsnak a családi csoportját, amely 2019. július 25-én érkezett meg a településre.

A vendégeket a Győry-kastély épületében fogadták a kapcsolattartó Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület tagjai, akiknél megszálltak a csoporttagok. A díszteremben először Siba Árpádné, a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület elnöke köszöntötte a kisbácsi családokat, s elmondta, hogy nagy örömükre szolgál, hogy ismét együtt tölthetnek egy kis időt. Ezt követően átadta a szót Somogyi Balázs polgármesternek. A polgármester szintén üdvözölte a vendégeket a településen, s megköszönte mindazok tevékenységét, akik az elmúlt 15 évben segítettek a kapcsolat aktív fenntartásában.

– Bízunk benne, hogy az elkövetkező 15 évben is élni fog ez a kapcsolat, melynek legszebb része az, amikor a családok találkoznak egymással – fűzte még hozzá beszédéhez, majd a látogatás programját ismertette a kisbácsiakkal.

Somogyi Balázs után Pongrácz Sándor, a kisbácsi csoport képviseletében köszönetet mondott a szíves fogadtatásért, s verset is szavalt a jelenlévőknek.

– Hálásak vagyunk azoknak, akik igyekeznek fenntartani a kapcsolatot. Enélkül nem jártuk volna be Magyarország szebbnél szebb tájait – mondta Pongrácz Sándor. – Nem szabad elfelejteni, hogy Erdély és Magyarország vagy együtt volt, vagy kiegészítették egymást mindig is.

A beszédeket követően az ajándékok átadása következett, majd a családok hazatértek fogadóikkal. Az itt tartózkodás ideje alatt a perkátai egyesület egy őrségi kirándulást szervezett vendégeiknek, amely során Ajkára, Szentgotthárdra, Őriszentpéterre és Pityerszerre látogattak el. Az üveggyárat, az Őrség geológiáját, növényvilágát, a tündérkertet bemutató kiállítást, az őrségi kézművesvásárt és a Ciszterci Apátságot is megtekintették a kirándulás során.

– Mi, amikor ezt az utat megterveztük, akkor mindenféleképpen az együvé tartozást, a közös kultúrát szerettük volna hangsúlyozni vele – nyilatkozott Siba Árpádné a program kapcsán.

A látványosságokban gazdag út után a hétfői napot mindenki a fogadócsaládjával töltötte együtt, majd 2019. július 30-án reggel a csoport hazaindult Kisbácsba, a mielőbbi viszontlátás ígéretével.