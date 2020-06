Pandémia alatt is rendíthetetlenül dolgoznak

A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete újabb rendkívüli adományosztó akciót szervez, most olyan, nehéz helyzetbe került családoknak, ahol a korona-vírus járvánnyal összefüggésben vesztette el a családfő a munkáját.

A korona-vírusvonatkozásában a Magyar Vöröskereszt országos szinten is folyamatosan tevékenykedett, egyebek között csatlakozva a globális felhíváshoz, gyűjtést hirdetett, hogy a hazai védekezés mellett segítséget nyújtson más, érintett országok testvérszervezeteinek segélyműveleteihez, és hatékonyan tudjon hozzájárulni a járvány megfékezéséhez hazai terepen és határainkon túl egyaránt – olvasható a szervezet weboldalán.

Ezúttal is mindent megtesznek, hogy segíteni tudjanak a rászorulóknak

Az országoshoz hasonlóan a dunaújvárosi területi egység is rendíthetetlenül dolgozott a veszélyhelyzet alatt, rendszeresen nagyon sikeres véradásokat szervezett a városban és a környező településeken is. Így nem sok idejük maradt az aktivistáknak pihenni, mert az elmúlt napokban munkanélküli rászorulókat kutattak fel, hogy segítséget tudjanak nyújtani számukra a megyei akcióhoz csatlakozva.

A vöröskereszt munkatársai ezúttal is mindent megtettek, ennek köszönhetően a dunaújvárosi szervezet Ercsibe harmincnégy családnak vitt adományt. De még június elején további kilenc, segítséget nyújtó csomag érkezik majd Kulcsra, és több,Nagyvenyimen élő rászoruló is adományt kap majd. Természetesen a dunaújvárosiak sem maradnak a vöröskereszt gondoskodása nélkül, az adományosztást a városban több szervezettel együttműködve hetente végzik.

Az összeállított csomagokban most nem elsősorban tartós élelmiszereket, inkább tisztítószereket például mosóport, öblítőt és mosogatót visznek majd a nehéz helyzetbe kerültek számra, mintegy hatezer forint értékben családonként – mondta el Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezetének területi vezetője.