Molnár Tibor fideszes támogatottságú független országgyűlésiképviselő-jelölttől már megszokhattuk, hogy a választókörzete életét befolyásoló minden csoportot vezetőin keresztül személyesen keres fel.

Így a Paks II beruházásért felelős tárca nélküli miniszterrel, Süli Jánossal is egyeztetett a parlamentiképviselő-jelölt. – Paks II a régió lehetősége is – foglalta össze az eszenciáját a hatékony megbeszélésnek Süli János miniszter. Mint azt a közösségi média közleményében megfogalmazta – az egyeztetés érintett több kérdést, így azt is, hogy Dunaújváros és térsége hogyan, milyen formában csatlakozhat a nemzet beruházásához. A tájékoztatás alapján az atomerőművi blokkok építése során kínált lehetőségek és a képviselőjelölt elképzelései számos ponton találkoznak egymással.

– A Paks II projekt mintegy száz évre határozza meg az itt élők jövőjét. Mi mindenkivel együttműködünk, aki fontosnak tartja Magyarország energiabiztonságának garantálását – foglalta össze találkozóját Molnár Tiborral Süli János tárca nélküli miniszter.