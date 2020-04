Otthoni kikapcsolódás, legyen az munka vagy játék a családdal

Amikor úgy érezzük, a bezártság miatt fogytán a türelmünk, nem árt tudatosítanunk: ezzel nem vagyunk egyedül, és nem feltétlenül kell egyhangúan töltenünk a megváltozott körülmények közötti mindennapokat.

Az időjárás-előrejelzések szerint egy kis visszaesés után hamarosan ismét jó idő lesz, így stressz­levezetésként akár bele is vethetjük magunkat a tavaszi kerti munkákba. Például itt az ideje leporolni a fűnyírót, hogy idén ne a szomszéd gyepje legyen zöldebb. Lassan le lehet takarítani a kerti bútorokat és a grillt is, amelyet sokunknak valamiért soha nem sikerül teljesen (vagy inkább semennyire sem) kipucolni az őszi szezonzáráskor. Közben pedig még az is eszünkbe juthat, hogy akad valami ásni-, gyomlálni- vagy átültetnivaló. Mert hát az mindig akad.

Az otthonunk tavaszi nagytakarítása szintén megnyugtathatja az elgyötört idegeket. Itt tulajdonképpen széles a skála, mert nem nagyon van olyan pedáns háziasszony, aki azt mondja, hogy nála aztán elfogyott a takarítanivaló. (Felénk legalábbis nincs ilyen.)

Annak függvényében, hogy korábban mennyire voltunk halogatóak, most végre lekapargathatjuk a cukormázat az utoljára karácsonykor használt gyúródeszkáról, vagy időt szakíthatunk az ablakpucolásra, és néhány napig (egészen pontosan a következő esőzésig) gyönyörködhetünk is fáradozásunk eredményében. A nagyobb bútorokat nyugodtan elmozdíthatjuk, hiszen eddig módszeresen kikerültük mindegyiket a porszívóval, viszont tudjuk, hogy ezek – az örökre elveszettnek hitt tárgyak mellett – valahogyan mindig rengeteg fenyőtüskét is rejtenek. A könyvespolcot is biztosan belepte már a por, és ha éppenséggel ott időzünk, nem árt jobban szemügyre venni, mert valószínűleg mindenkinél megbújik legalább egy olyan kötet, amelyet korábban nagy kíváncsisággal átlapozott, azonban az időhiányra hivatkozva soha nem kezdett bele az elolvasásába.

Az utóbbi napok hószállingózása és a kazánok ehhez társuló lágy (vagy kevésbé halk) duruzsolása minden bizonnyal meghozta a kedvet a film- és a társasjáték-maratonokhoz is. A tapasztalat azt diktálja, hogy utóbbi esetében célszerű egy olyan társasjátékot választani, amelynek mindenki számára könnyen értelmezhető a szabályzata, és ennek szellemében a közös kikapcsolódást szolgálja. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, éppen ellentétes célt érhetünk el, és (különösen kisgyermekes családoknál) nagyon könnyen elszabadulhat a pokol.

Amennyiben ennél aktívabb kikapcsolódásra vágyunk, jó hír, hogy a megváltozott helyzetre reagálva rengeteg online videó vált elérhetővé, ezek segítségével számos mozgásformát kipróbálhatunk a gyertyafényes jógától kezdve akár a comberősítő miniköredzésig.

Ha ezzel megvagyunk, akár hozzá is láthatunk az elégetett kalóriák pótlásához. Általában a család ingerküszöbe határozza meg, mennyire kísérletezhetünk bátran az eddig kipróbálatlan receptekkel. Nem is érdemes túl bonyolult ételt választani, és talán nem most a legalkalmasabb az időzítés arra sem, hogy az ismert brit szakács könyvét fellapozzuk ötletmerítés céljából, mert valószínűleg nem lesz otthon pak-choi, mungóbab, puffasztott quinoa vagy manukaméz.