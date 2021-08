Őszibarackból nagy a kínálat, de drága

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon a múlt héthez viszonyítva sokat nem változott a helyzet. Annyi azonban tapasztalható, hogy érződik az ősz „illata”, vagyis olyan áruk is megjelentek, amelyek már az őszhöz köthetőek.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumról derült ki az LMBTQ-érzékenyítés

A legelső: egyre több a csilipaprika, a hazai erős paprika, méghozzá több fajtát is beszerezhetünk. A kevésbé csípőstől a méregerős cayenne csiliig. Az utóbbi évek nagy kedvencei, a jalapeno és habanero még a hiánycikkek között van, de már érik. Ezt a megnyugtató információt egy csiliőstermelő árustól kaptuk.

Megjelent a zsákos erős almapaprika is, ami savanyítva az igazi. Egy tíz kilogrammos zsákot 5800 forintért vehetünk meg.

Füge és erdélyi áfonya is kapható volt ezúttal a dunaújvárosi piacon

A dinnye viszont ellentétes utat jár be a csilipaprikával szemben, szezonja végéhez közeledik. Ezt bizonyítja, hogy volt olyan árus, ahol akciósan 99 forint volt kilója. Persze, ez egy ritka kivétel, mert továbbra is tartja magát, hogy a cecei 200, a békési 300 forint. Azonban az egyik cecei termesztőtől megtudtuk, az ő idejük most jön majd el igazán, mivel a békési közel van már ahhoz, hogy leérjen, náluk pedig még van bőven dinnye a földeken.

Rengeteg az őszibarack, de igencsak úgy néz ki, úgy járunk vele, mint a sárga „rokonával”, drága lesz mindvégig. Attól, hogy jóval nagyobb a kínálat, mint egy hete, az árak nem nagyon mozdultak meg lefelé, 950 forintot minimum fizetnünk kell egy kilogrammért.

Szőlő is egyre több van, mind mennyiségben, mind fajtában. Itt valamelyest csökkentek az árak, mert eddig 1200–1400 forint körül volt kilója, most sok standon vehettük 700 forintért, ami persze még mindig messze van az ideálistól.

Ugyancsak ennek az időszaknak a portékája a csemegekukorica, annak ára csövenként 150 forintnál stabilizálódott, de láttunk 60 forintért is.

A zöldbab viszont megmakacsolta magát: továbbra is kevés van belőle és igen drágán: 1600 forint kilója, múlt héten még „csak” 1400 volt. A fejteni való bab is 1200 forint, tehát a bableves sem egy olcsó mulatság napjainkban. Marad tehát a konzerv, vagy a fagyasztott.

Találkozhattunk igazi különlegességgel is, mint például a füge, aminek darabja 50 forint. Ismét volt a piacon erdélyi áfonya, amely talán a legfinomabb, amíg a szem ellát. Kilójáért 1900 forintot kér a „gazdája”. Ami első hallásra nem tűnik kevésnek, de ha azt nézzük, hogy nyár elején 3000 forint volt, akkor nem lehetünk elégedetlenek. Azt hiszem, az őszibarack esetében egy ötvenszázalékos árcsökkenésnek mindenki örülne.