Ősszel már jöhet a Képzelgések, mellékletben

Képzelgések címmel szeptemberre várható a Gyöngyvér zenekarból megismert mezőfalvi gitáros-zeneszerző, Mazán Attila és a negyedik X-Faktor első helyezettje, Danics Dóra énekesnő friss közös projektjének, a Tengerszem zenekarnak az első nagylemeze. Az együttes közösségi oldalán ugyanis a következő közlemény jelent meg: „Most már hivatalosan is elárulhatjuk, hogy első, tizenegy dalt tartalmazó lemezünk, amely Képzelgések névre hallgat, szeptemberben jelenik meg, méghozzá a Hammerworld Magazin CD mellékleteként.”

Az albumról már „csepegtettek” felvételeket, a Sinha Róbert gitárművész és Babos Lőrinc dobos közreműködésével készült Gaia és A tragédia színháza után májusban az Ima című számukat is közzétették, amelyben Baranya Márton dobos (Imágó) és a DD Trióból ismert Nyitrai Péter gitárjátéka is hallható.

Mazán Attila elmondta, tavaly indult a közös zenélés a Képzelgésekkel, ami olyan lendületet adott nekik, hogy pillanatok alatt már jöttek is a további zenei ötletek. A nyár folyamán el is készültek az album minden darabjával.