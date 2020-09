A József Attila Könyvtár gazdag állományából ezúttal Farkas Petra, a könyvtár munkatársa ajánlja Afonso Cruz: Kokoschka babája című könyvet a Hírlap olvasóinak fi gyelmébe.

„Az emlékezetet nem csupán a fejünkben, nemcsak a testünkben és a bőrünkben, hanem a ruhásszekrény mélyén elrejtett/őrzött kartondobozokban is tartjuk.” Afonso Cruz portugál származású író. Könyve több történetből áll össze. Először megismerkedünk Bonifaz Vogellel és Isaac Dresnerrel. Ők szomszédok. Bonifaz reménytelenül szerelmes egy grófnőbe, akinek Isaac ír leveleket Bonifaz nevében. A későbbiekben Isaac az Euridiké! Euridiké! Könyvkiadó vezetője lesz. Egy véletlen folytán megismerkedik Mathias Popával, aki írt egy könyvet, amelynek a következő címet adta: Kokoschka babája.

Mindegyikük életét befolyásolja Popa könyve

Ha tovább olvassuk a könyvet, akkor találkozhatunk a magyar származású Varga családdal, és egy Korda nevű zeneszerzővel. Mindegyikük életét befolyásolja Mathias Popa könyve… Oskar Kokoschka 1886- ban született Ausztriában, és 1980-ban halt meg Svájcban. 1911-ben megismerte élete szerelmét, Alma Mahlert. Alma a zeneszerző Mahler özvegye volt. Kapcsolatuk 1914-ig tartott, amikor is Alma megismerte Franz Werfel írót, akihez 1915-ben férjhez ment. Kokoschka ezután elkészíttette egykori szerelme tökéletes mását, babaként. A bábkészítőnek írt levelébe, amelyet a babához mellékelt, és amelyet pontos leírással ellátott rajzok kísértek, még azt is belevette, hogy a bőrnek mely ráncait tartja nélkülözhetetlennek. Annyira megszerette a babát, hogy azzal járt Bécs utcáin, sőt, még az operába is.

„Lehet, hogy önnek, uram nem könnyű ezt a sok véletlen egybeesést megemésztenie, de az élet nem más, mint az alaposan összegubancolódott szálak halmaza. A gombolyag nagy részét nem is látjuk, és nem tudjuk fellelni a szálak közt lévő kapcsolódási pontokat. Ám minden mindennel összefügg, és ezek a szálak minden eseményt összekötnek.” A könyvben szereplő illusztrációkat maga a szerző készítette. A könyv 2012-ben elnyerte az Európai Unió irodalmi díját. Afonso Cruz (1971) egyébként roppant sokoldalú figura: nem csupán író, hanem kiváló grafikus és közismert zenész is egyben. Könyveit saját alkotásai díszítik, de számtalan mesekönyvet is illusztrált már, és ezen kívül még animációs filmeket is rendez.