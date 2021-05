Online ballagtak a diákok városunkban

Az idén is maradt az online ballagás lehetősége. Iskoláink természetesen valamilyen formában köszöntötték a végzős diákokat. Íme, csokorba szedve:

Bánki Donát Technikum

Dunaferr Technikum és Szakképzőiskola

Ím, itt a vége lassan, vannak, kiknek véget érnek a boldog iskolaévek, vannak, kik még maradnak egy időre. Ha nem is úgy, mint szoktunk, ha nem is úgy, mint szeretnénk, ha nem is akkor, mint illene, de elbúcsúzunk nemsokára, szépen és magasztosan. Levelet idén nem írtam, mert még találkozunk, hol elmondhatom, mit most leírnék. Addig is küldöm a Verset, egyik kedvencemet, a nagy költő nemes szavait, mert búcsúzni csak szépen szabad, ami most kezdődik…

Ady Endre – Én kifele megyek

Egy-egy szitok, szép szó, üvöltés

Jön messziről még-még utánam,

Zúgó fülemig alig ér el,

Mértföldeket lép-lép a lábam:

Én kifelé megyek.

Hátul: egyre messzebb az Élet,

Elöl: jön-jön az Ismeretlen,

Nem gyűlölöm, kiket gyűlöltem,

Nem szeretem, kiket szerettem:

Én kifelé megyek.

Mit hagyok itt, nem is tudom már,

Messzebb-messzebb visz minden óra,

Fekete-zöld babérfák terhe

Esőzik a bús távozóra:

Én kifelé megyek.

Sok sikert Végzős büszkeségek, a Viszont látásra, júniusban.

Baráth Artur

Igazgató

Kereskedelmi Iskola

Lorántffy Iskola

Szabolcs Vezér Technikum

Kedves Végzős Tanulóink!

Rendszerint és „normál” oktatás idején április 30-a az utolsó tanítási nap és egyben a ballagás napja. Nagyon nagy sajnálatunkra ez idén a járvány miatt elmarad. Ettől függetlenül számotokra a mai napon lezárult egy korszak, még akkor is, ha az érettségi vizsga még hátra van. Reméljük, hogy közületek sokan maradnak a 13. évfolyamon és a szakmai bizonyítvány megszerzését célozzák meg. Számukra jövőben szervezünk ballagást.

Akiknek pedig útjuk más irányba vezet – folytatják tanulmányaikat az egyetemeken vagy épp dolgozni mennek – nekik kívánunk nagyon sok sikert és boldogulást a nagybetűs Életben! Ne felejtsétek el iskolátokat, tanáraitokat! Maradjon meg emlékezetetekben a mi kis iskolánk, ahol életetek egyik legizgalmasabb időszakát töltöttétek.

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk

valamiben és, hogy ezt a valamit

bármi áron el kell érnünk.”

(Curie)

A megérdemelt díjak és dicséretek átadására az érettségi bizonyítvány kiosztásának napján kerítünk sort.

Hétfőn reggel várunk benneteket! Frissen kipihenten – igaz, hogy maszkban – elkezdődik az érettségi vizsga. Igyekezzetek beérni legkésőbb fél 8-ig! Addig pedig kellemes hétvégét, jó pihenést!

Mátyás Julianna

Főigazgatói köszöntő

