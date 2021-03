Omladozó Vajdahunyad vára és lepukkant Hunyadi-udvar

Nem a vajdahunyadi önkormányzatot kívánom pellengérre állítani, hiszen az ottani városvezetés odafigyel a történelmi értékekre. Szemben azokkal a felelősökkel, akiknek kötelességük a hazai műemlékek védelmét biztosítani.

A minap alkalmam volt a Városligetben kószálni, s míg az egyik szemem nevetett, a másikból, lélekben súlyos könnyek törnek elő… Hiszen a Városliget fejlesztése, a világhírű, új építészeti beruházások valóban büszkeséggel töltenek el. Azonban a történelemben kissé visszalépve, a Kínzótorony melletti Nyilas-kapun át besétálva az 1896-os Millenniumi Kiállítás csodálatra méltó területére, megdöbbentő állapotokat kellett látnom. Az épület­együttest az enyészet uralja. Hulló vakolat, figyelmeztető táblák az omlásveszély miatt, a Habsburg reneszánsz-barokk épületcsoport hatalmas, boltíves ablakainak fehér máza már csak nyomokban látható, a kerengő és a Jáki-kápolna is Csipkerózsika száz év után felfedezett várkastélyához hasonlít. Cserepek és palák hiányoznak a tetőkről, s gyönyörűen látszik a Hunyadi-udvar téglázata ott, ahol a vakolat már régen lehullt… a téglázat között viszont lassan kimosódik a „misung”, amely Alpár Ignác óta összetartja – még – a gótikus boltozatot.

Nemzeti értékünk állapota – minden bizonnyal – elkerülte az illetékes műemléki hatóság figyelmét, az önkormányzatok pedig egymásnak dobálják a labdát, és érdeklődésünk után sem tudtuk meg, hogy valójában kinek a felelőssége az Alpár Ignác által épített, 1896-os millenniumi csoda…

Az utolsó nagyobb „rendezvény” a Habsburg reneszánsz-barokk kastélyrészében Habsburg György esküvője volt. Később Vajna András, látva az épületek drámaian leromlott állapotát, anno tervezte felújítását, kaszinót, szabad­idő- és szórakoztató-központot üzemeltetett volna. Ajánlatát – talán joggal – utasították vissza. Hiszen méltatlan terv volt a Mezőgazdasági Múzeumot elköltöztetni és a fővárosiak egyik kedvelt pihenőhelyét a kápolnával együtt elzárni a nagyközönségtől. Persze, hasonlóan fájó, hogy a románkori építészetet idéző, kápolna melletti reneszánsz kerengőt sem látogathatják a vendégek, mert a homokkő oszlopok sérülékenyek. A Kerengő gyönyörű építményének anyagát is ki kellene cserélni időtállóbbra, ahogyan a Parlament esetében is megtörtént.

Ám nem csak az épületek állagával van nagy baj. Mind turisztikailag, mind az általános műveltség érdekében jó volna legalább egy füzetben és közszemlére tett táblákon bemutatni az épület­együttes egyes részeit, hiszen a köznyelv a Habsburg reneszánsz-barokk épületremeket a drezdai Zwinger másolatának tartja, és fogalmuk sincsen az itt sétálóknak arról, hogy nem csupán a Jáki-templom bejáratát örökítette meg Alpár, hanem a lébényi templomot is, miként a segesvári óratorony is ott díszeleg a régi felvidéki várak mintájára épült lovagvár mellett. Ahhoz sem kell Brassóba menni, hogy a Katalin-kapu tornyát megcsodálja az ember, hiszen ennek másolata is ott áll a Városligetben. A történelmi Magyarország jellegzetes építészeti emlékeit örökítette meg 1896-ban, akkor még favázas kivitelben a Magyar Királyság állami gépezete, Alpár Ignác tervei szerint.

Az épületegyüttes 1991 óta műemlék, de ez ma már alig látszik rajta. Inkább olybá tűnik, mint az elcsatolt területeken lévő, felújítást nélkülöző régi magyar kastélyok, amelyeket a kor és az epigonok halálra ítéltek. A Városliget régi és új épületei egyaránt világraszóló értéket képviselnek, így azokat egyként és azonos módon kellene óvni, azokról méltón gondoskodni.

A Vajdahunyad vár épület­együttesének különös jelentőséget ad, hogy az elmúlt háromnegyed évszázadban szinte minden magyar család megfordult itt, és emlékezetes napot töltött el e falak között, amelyek az elcsatolt területeket és azok szépségeit, épített emlékeit idézték meg számukra, a diktatúra által elrendelten kötelező május elsejei felvonulás után. A Városliget tehát sokkal többet érdemel még akkor is, ha sok, a magyar történelemhez nem kötődő honfitársunk csupán egy történelmi giccsnek tartja.

Remélhetőleg nem e vélemény férkőzött be a műemlékvédelem falai közé… és hamarosan megújul, megszépül e páratlan építészeti emlékünk is, hogy a járvány után, szégyenkezés nélkül mutathassuk meg fiataljainknak és a hozzánk látogató külföldi turistáknak.