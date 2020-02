Okostelefon segít a megtalálásban

Másfélszeresére nőtt a vonatokon hagyott tárgyak száma az elmúlt években.

2018-ban 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak, az elhagyott értékek közül minden második került vissza a tulajdonoshoz. Az utasok egészen meglepő dolgokat is a vonaton vagy az állomáson felejtenek: jegygyűrűt, babakocsit, adventi koszorút, sőt Mikulás-jelmezt is.

A MÁV-Start új adatbázis-kezelési rendszert vezetett be: a jegyvizsgálók, pénztárosok mobilkészülékén lévő alkalmazásban képpel együtt azonnal rögzíthetők a megtalált értékek, ezzel segítve a gyorsabb és könnyebb beazonosítást.

A talált tárgyakkal kapcsolatos adatokat tavaly november óta rögzítik a munkavállalók szolgálati okostelefonján is elérhető alkalmazás adatbázisába, ennek köszönhetően valamennyi hozzáféréssel rendelkező szolgálati helyen, például a pénztárosok és jegyvizsgálók is azonnal nyilvántartásba tudják venni a talált tárgyakat. Az információkhoz a MÁVDIREKT is rögtön hozzáfér, így a telefonon érdeklődő utasok, gyors és pontos tájékoztatást kaphatnak. Az új adatbázisba már fényképeket is fel lehet tölteni, ezzel a tárgyak beazonosítása jelentősen leegyszerűsödik. A vasúttársaság bízik benne, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több elhagyott érték talál vissza jogos tulajdonosához.

A vonatokon talált tárgyakkal kapcsolatos elérhetőségeket az utasok a MÁV weboldalán (www.mavcsoport.hu), az Ügyfélszolgálat menüpont alatt találják. Személyesen általában az állomási pénztárak nyitvatartási idejében lehet érdeklődni, telefonon pedig a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámain. Az elhagyott értékek a nagyobb állomások személyes ügyfélszolgálatára kerülnek, ahol a tárgyakat nyilvántartják.

vezető képünk illusztráció