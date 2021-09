Okos-szellőztetőrendszer az otthonunkba

DH-információ – Az egészségünket szolgálja a hővisszanyerős szellőztetőrendszer, amely a nap 24 órájában folyamatosan friss levegővel látja el az otthonunkat. Ha 2022 végéig szerelteti be használt ingatlanába, jár rá az otthonfelújítási támogatás.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont Intézet: hatástalan a pártpreferenciákra az előválasztás

A szellőztetőrendszer pozitív élettani hatása csupán egy a számos előnye közül. Rendszeres és alapos szellőztetés híján a korszerű, tökéletesen záró műanyag nyílászárók miatt még az új építésű lakások sarkai is könnyen bepenészednek. A vissza-visszatérő penészgomba egyrészt egészségtelen, másrészt költséges beltéri festésre kényszeríti a ház tulajdonosát. Tehát anyagi szempontból is megéri a rendszer kiépítése, amellyel a lakás fűtése is temperálható: a folyamatos levegőcsere miatt a hűtést-fűtést kis mértékben ugyan, de optimalizálja.

– Ebből adódik energetikai előnye is, miszerint az állandó szellőztetéssel az ingatlan légtere nem hűl le – szemben a percekig tartó, hagyományos ajtó-ablak nyitással –, hanem kímélő módon, hőingadozás nélkül, roppant energiatakarékosan biztosítja a friss levegőt – sorolja a hővisszanyerős szellőztetőrendszer mellett szóló érveit Hrivnák András, az Alfa-Klíma Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

Elmondta, új és használt ingatlanok esetén is ajánlott, sőt, ma már az új építésű házak 90 százalékába – komoly gépészeti terv alapján – épül be az 1, 2 vagy 3 év garanciával rendelkező szellőztető; egyrészt a legalább 25 százalékban megújuló energiaforrás biztosításáról szóló – már életbe lépett – új energetikai előírások, másrészt a gyors kivitelezésű építkezések miatt. Tudniillik, ha nem marad idő a fal és az aljzatbeton alapos kiszáradására, később a falból és az aljzatbetonból elpárolgó víz lecsapódik, és megindul a penészesedés. A műanyag, kiválóan záró nyílászárók, no meg a polisztirol hőszigetelő szintén a penészesedést segítik elő, különösen ősszel és télen, amikor a megfelelő szellőztetés rendszerint elmarad.

A rendszer régebben épült magánházaknál is kiépíthető, csupán helyet kell biztosítani a központi szellőztetőgép, a különböző alkatrészek és dobozok számára; erre tökéletes a kazánház, a gépészeti helyiség vagy a garázs. A padlás nem jó választás, mert ott a gép télen áthűlhet – hiába kísérleteznek sokan a gép hőszigetelésével. Ahol nyílt égésterű fűtés valósul meg – például kandallóval segítik a központi gázfűtést –, ott biztonsági okokból kifolyólag komoly tervezést igényel a rendszer telepítése.

A 10–15 éves élettartamú szellőztetőrendszer mindig az egyéni igények és az ingatlan adottságai alapján épül ki. A központi hővisszanyerős berendezés a ház valamennyi helyiségét szellőzteti; az egyhelyiséges típus csak egy adott teret, például a konyhát vagy a hálószobát.

A vissza-visszatérő penészgomba egészségtelen a lakók számára

Aki az otthonfelújítási támogatás keretében szerelteti be a szellőztetőt, úgy számoljon, hogy az anyagköltség nagyjából 70–75 százalékot, a munkadíj 25–30 százalékot tesz ki. Az sem baj, ha építkezéskor csak a csőrendszer kiépítésére futja, a gép és a ventilátorok beszerelése később is megtörténhet nagyobb fúrás-faragás nélkül.

Hrivnák András szerint az különösen vonzó a lakosság számára, hogy egyes szellőztetők távolról, mobiltelefonon keresztül is vezérelhetőek, így okosrendszerként is kényelmesen működtethetőek.