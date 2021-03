Okos megoldásokat a tetőtérbe

A január elsején életbe lépett új otthonteremtési program keretében a családok akár 10 millió forint támogatást is igényelhetnek a tetőterek beépítéséhez, többgenerációs otthonok kialakítására.

A szakértők szerint azonban a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt számos fontos, tudatos döntést kell meghozni azért, hogy egy élhető, funkcionális és minden igényt kielégítő családi fészek legyen a végeredmény. Szakértő bevonása már a tervezési szakaszban is szükséges. Hiszen otthonunkat hosszú időre, akár egy életre is építhetjük, így rendkívül fontos, hogy átgondolt tervek alapján, magas minőségű építőanyagok használatával készüljön.

A tetőtér beépítése ráadásul összetettebb feladat, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk, hiszen jó elosztású, funkcio­nális tereket kell kialakítanunk egy meghatározott négyzetméteren úgy, hogy közben minimálisra csökkentsük a holt tereket. Mindeközben arra is törekednünk kell, hogy a hasznos alapterület minél nagyobb legyen, így az ingatlan értéke szintén növekedni tudjon.

A kész tervekkel a kezünkben a beépítendő, illetve felhasználandó építőanyagok kiválasztásában is érdemes ta­nácsot kérni. A tetőtereket ugyanis a homlokzati hőszigeteléssel ellentétben belülről szintén szükséges szigetelni. Az anyagválasztás során magas minőségű, energiahatékonyságot garantáló, ugyanakkor vékonyabb kivitelű hőszigetelő megoldást ajánlott használni, hogy az élettér, illetve a belmagasság ne csökkenjen le drasztikusan. Ma már a klasszikus kőzetgyapot és üveggyapot mellett további, energiahatékonyságot fokozó szigetelési megoldások is elérhetők. Ilyen például a PIR- vagy PUR-keményhab tábla, amellyel megszakítások nélküli, összefüggő, homogén, hőhídmentes hőszigetelő réteg hozható létre.

Tudatos építőanyag-vásárlással rendkívül sokat tehetünk környezetünk védelméért, az ökológiai lábnyomunk csökkentéséért, és jelentős lépésekkel kerülhetünk közelebb a mindannyiunk számára fontos fenntarthatósági célok eléréséhez, egy élhetőbb világért.

A ház­ra hosszú távú befektetésként kell tekinteni, így az építőanyag kiválasztásakor nem a pillanatnyi szabályozást, hanem az évtizedekre fennálló előnyöket érdemes figyelembe venni. A hőszigeteléssel és más energiatudatos megoldással nemcsak jelentős mértékű rezsiköltséget takaríthatnak meg az ingatlantulajdonosok, de a befektetés azonnal meg is térülhet azáltal, hogy az ingatlan értéke nő.

A tetőterek szigetelésekor gyakran elfelejtik, vagy nem kap kellő hangsúlyt a padló hangszigetelése, ugyanakkor egy többgenerációs családi ház esetében különösen fontos az, hogy a földszinten élő szeretteink nyugalmát garantálni tudjuk még akkor is, ha a tetőtérben a gyerekek szaladgálnak, játszanak.

Nem mindegy az sem, hogy a tetőtérbe milyen ablakokat építünk be. Az energiahatékonyság mellett a biztonság a másik legfontosabb szempont. A gyerekek miatt mindenképpen ajánlott olyan nyílászárót választani, amely biztonsági, rétegragasztott üveggel van ellátva, a kilincsei pedig fent találhatók.

Az egyes helyiségekben más-más ablaktípus lehet praktikus. Magas páratartalom esetén – így konyhába és fürdőszobába – poliuretán bevonatú változatok ajánlottak, a legnaposabb helyiségekbe pedig olyan ablakok beépítését javasolják, amelyek jó hőtartó képességgel bírnak, így segítségükkel nyáron a tetőtér kevésbé fog átmelegedni. Ezek rendkívül jól kiegészíthetők az igényeknek és az ízlésnek leginkább megfelelő árnyékolókkal, amelyekből ma már egészen speciális típusok találhatók: mint például a fényzáró roló, amely szinte teljesen lezárja a fényt, vagy a fényzáró energiaroló, amely a tetőablak hőszigetelő képességét is javítja.

Egy külső hővédő roló pedig akár 76 százalékkal mérsékli a besugárzó hőt, és akár öt fokkal is hűvösebb lehet a levegő a szobában.