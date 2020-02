Nyugdíjas klubbok találkozója Iváncsán

Tizenegy nyugdíjasklub és szervezet találkozott a közelmúltban Iváncsán. A rendkívüli találkozó életre hívásával az volt a cél, hogy a tapasztalattal rendelkező civil szervezeti vezetők szeretnének szomszédjaikkal együttműködni és segíteni egymás munkáját.

A házigazda iváncsai nyugdíjasok mellett képviseltette magát Ercsi, Ráckeresztúr, Bes­nyő, Belo­iannisz, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Perkáta és Kulcs nyugdíjas-egyesülete is, több településről két civil közösség is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az egyeztetésen. Minden klub tolmácsolta az elképzeléseit, ismertette a tervezett programjait. Az előremutató, nyitott tárgyalásnak köszönhetően valódi baráti együttműködés várható majd eredményként.

A nyugdíjas-találkozón jelen volt a kulcsi Vidám Emberek Közösségének képviseletében Kaiserné Gödöny Erzsébet is. Lapunknak elmondta, hogy nagy örömmel értesült az iváncsaiak kezdeményezéséről. Nagyon tiszteli, hogy ilyen nyitottan és pozitívan gondolkoznak a szomszédok – mondta el a vidám közösség nevében Kaiserné. A kulcsiak minden kezdeményezést tekintve fogadóképesek, azonban a divatos batyusbálozásban nem tudnak a szomszéd szervezetekhez csatlakozni a hely hiánya miatt, de a már szokásos hajóállomási rendezvényükre mindenkit szeretettel invitáltak a kulcsiak.

Az már eddig is tudott volt, hogy a közösségi létezés hiánya, az elszigetelődés jelentősen növeli az időskori betegségek kialakulásának kockázatát, mint ahogy az is, hogy a tanulás, az új dolgok és emberek megismerése pedig az ellenszere. Gyakran ezek a jelenségek kisebb közösségeknél is tetten érhetők. Sőt, az elszigetelődés adott esetben a megszünésükhöz is vezethet.

A mindennapok rutinjából kimozdító tevékenységek a szakértők szerint nem hagyják érvényre jutni a patologikus folyamatokat. Ugyanakkor a vizsgálatból az is egyértelműen kiderült, hogy a társasági életet, a kortárs barátokat és alkalmi ismerősökkel folytatott eszmecseréket, nyugdíjas-kirándulásokat, vidám találkozókat – különösen ha az zenés, esetleg táncos is –, tevékenységeket egyáltalán nem helyettesítik a rokonlátogatások. A családi életnek, legyen bármilyen szeretetteljes, élénk és vidám, nincs preventív hatása az idős korral együtt járó betegségekre.