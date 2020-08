Nyáron sem kedvelik a fürdést a cicák

Hűsítő matraccal, gyakori fésüléssel és víztartalmú étellel segíthetjük a cicák nyári hónapjait.

A hőség nemcsak az emberek, de a háziállatok számára is nehezen elviselhető. A cicák esetében megbonyolítja a helyzetet, hogy sem a pancsolást, sem a hűsítő borogatást nem szívesen fogadják. Egy macskatenyésztővel jártuk körül, hogy nyáron milyen alapvető dolgokkal segíthetjük dorombolós kedvenceink mindennapjait.

Veszélyes a bukó ablak

– Nyáron a legfontosabb, hogy mindig legyen a cicánk előtt friss víz. Viszont ne hagyjuk, hogy jéghideg legyen, nehogy megfájduljon tőle a torka – javasolta Sinka Szilvia. – Az is lényeges, hogy a lakás, ahol egész nap tartózkodik, ne forrósodjon föl. Nyári hűsölésre például a ma már nem túl drágán kapható hűtős matrac is remek megoldás. A bukóra hagyott ablakkal viszont nagyon vigyázzunk, mert sok cica fullad meg úgy, hogy megpróbálja rajta kidugni a fejét, ezért ha egész napra így hagyjuk magára, inkább helyezzünk rá rácsot! A klíma és a ventilátor pedig megfázást és kötőhártya-gyulladást okozhat, különösen, ha kifejezetten az állatra irányítjuk a hűtőberendezést és személy szerint érzékeny rá. Ha könnyezést, vagy fülrázást tapasztalunk ilyen esetben az állatkánál, akkor rosszabbul viseli a fokozott légmozgást.

Legyen nálunk víz!

A cicák nem igazán kedvelik az utazásokat, de néha nem kerülhetjük el.

– A macskák az autóban a hordozó dobozukban vannak a legnagyobb biztonságban. Nyáron figyeljünk oda, hogy megállás után semmiképpen ne hagyjuk őket a kocsiban, mert a kutyákhoz hasonlóan ők is hőgutát kaphatnak. Ha az állat nagyon lelassul, magatehetetlenné válik és liheg, akkor nagyobb a baj. Ilyenkor azonnal el kell kezdeni hűteni és amilyen gyorsan csak lehet, állatorvoshoz fordulni. A klímára a kocsiban is ügyeljünk, hogy ne egyenesen a macskára irányítsuk! Víz is legyen előtte. Ma már árulnak nagyon praktikus, állatoknak való kulacsokat. Ha hosszabb időre kelünk útra, akkor ajánlott a megszokottnál több vizet, illetve aszpikot tartalmazó eledelt is magunkkal vinni. Jó, ha tudatosítjuk, hogy nyáron az emberekhez hasonlóan a macskák is kevesebb ételt igényelnek és többet alszanak, kevésbé játékosak – magyarázta a tenyésztő.

A fehérekre naptej

A házi macskák szívesen napfürdőznek, de nem mindig veszik észre, mikor viszik túlzásba.

– A fehér cicák hajlamosabban a laphámrákra, mert könnyebben leégnek az erős napsütésben, ezért őket nem javasolt a kertben tartani. Viszont, ha már így szoktattuk meg őket, akkor érdemes naptejjel bekenni a fülük végét és az orrukat, ahol kevesebb a szőrük. A csupasz fajtákra, mint a szfinx ez fokozottan igaz. Ott az egész testét krémezni kell. A hosszú szőrű, vastagabb bundával rendelkező fajták általában rosszabbul viselik a nyarat. Egyre nagyobb divat a kutyákhoz hasonlóan megnyírni őket ilyenkor. Ettől függetlenül a melegebb időszakban a legtöbb macska vedlik, hogy lecseréljék a téli bundát. Ezt segíthetjük, ha gyakrabban fésüljük a szőrüket. A fokozott szőrhullást vitaminpótlással, multivitaminos paszták adásával is mérsékelhetjük. A bentieknél egész évben jelentkezhet vedlés, mert ők kevésbé érzékelik a kinti hőmérséklet-változásokat – ismertette a szakértő.