Névváltoztatási csiki-csuki. Hogy is írjam?

Én már nem értek semmit! Az utóbbi hetekben ugyan feltűnt, hogy a hivatalos papírjaimon a nevem nem ipszilonnal szerepel, hanem pontos i-vel. Legutóbb a koronavírus elleni védettségi igazolványomat kaptam meg pontos i-vel. A napokban azután jött egy levél a miskolci polgármesteri hivataltól, ami szerint innentől kezdve pedig már nem Agárdy vagyok, hanem Agárdi. A levélben közölték, hogy ilyen és olyan kormányrendelet szerint az elektronikus anyakönyvi rendszerben most a helyes adatokat rögzítették, mert apám a születési anyakönyvi kivonatában pontos i-vel szerepel. (Furcsállom, hogy egy tíz éve halott ember születési anyakönyvében mit kutakodnak manapság.) Viszont tény, hogy nagyapám 1912 óta, apám 1938 óta mindig is ipszilonnal írta nevét, jómagam 1965 óta írom így a nevemet. A születési anyakönyvi kivonatomban az apám neve és az én nevem is ipszilonnal szerepel. De talán a hivatal sem tudja, hogy állunk a nevemmel, mert a borítékon pontos i-vel vagyok feltüntetve, a levélben pedig már Tisztelt Agárdy Csaba a megszólítás.

Ami számomra nehezen érthető a névváltoztatásban, most lehetőségem van arra, hogy visszaváltoztassam a nevem (nem ingyen), amit eszem ágában sem volt megváltoztatni. A másik megoldás, minden okmányomat kicserélem, és természetesen így kell tennie az összes fel- és lemenőmnek, és persze a feleségemnek is. (Csak megjegyzem: négyen vagyunk testvérek, és ott vannak a mi gyerekeink is, és most csak a legszorosabb hozzátartozókról beszélek.)

Visszatérve a csereberére: a Miskolcról érkezett hivatalos levélben ez áll: „Tájékoztatom, hogy lehetősége van névváltoztatási eljárásban az eddig használt név engedélyeztetésére. Amennyiben nem kívánja kérelmezni a névváltoztatást, kérem szíveskedjen az okmányai cseréje érdekében megtenni a szükséges intézkedéseket.” Azt hiszem, ezt a problémát egy telefonos kérdéssel is meg lehetett volna oldani, akarja a névváltoztatást, avagy sem, vagyis válasszon a két fajta i-betű közül.

Nem akarok sem morbid, sem cinikus lenni, de apám és nagyapám sírfeliratát is változtassam meg?

Agárdy Csaba