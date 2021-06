Nemzetközi sztár is fellép az idei EFOTT-on

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

dh-információ Idén tényleg ott lesz az EFOTT-on az amerikai rapperóriás, Flo Rida. Az augusztus 11–15. között tartó fesztivál a hazai nagyágyúk mellett még a vírushelyzet nehézségeit is leküzdve igyekezett külföldi sztárral színesíteni a zenei programkínálatot.

Az amerikai rappert több alkalommal jelölték Grammy­re, idén pedig közreműködött az Eurovíziós dalfesztivál egyik számában is. A legnagyobb zenelejátszó platformon havonta több mint 22 millióan hallgatják a dalait. 2021-ben pedig végre az EFOTT színpadán is láthatják a magyar rajongók!

– Tavaly már minden készen állt arra, hogy fogadjuk Flo Ridat az EFOTT-on, azonban a járvány közbeszólt. Háromszor bookoltuk újra a koncertjét, de örülünk, hogy ő is kitartott mellettünk, és szívesen eljön hozzánk, mert biztosak vagyunk benne, hogy vele lesz teljes a hangulat a fesztivál szombati napján 21.45-től – mondta el Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazgatója, és hozzátette, miatta is dolgoznak azon, hogy az éjszakai nagykoncertek után a hazajutáshoz távolsági járatokat indítsanak Velencéről. Az idén két nagyszínpaddal előrukkoló fesztiválon a legkedveltebb hazai előadók és a zenei stílusok teljes skálája megtalálható lesz: a pop és hip-hop legjobbjai, az alter nagyágyúi és a lemezek éllovasai is – áll a fesztivál lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Mint azt már megírtuk, az idei EFOTT-on két nagy színpadon összesen 100 fellépő ad koncertet a Velencei-tó partján. Sokak mellett a Wellhello, a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, Majka és Curtis lép színpadra.