Nemzetközi filmes versenyre neveztek

Egy helyi filmes alkotópáros, Pazsitka Ákos és Gróf András benevezett egy nemzetközi rövidfilmversenyre.

Produkciójukban pedig Lemes Krisztián és édesanyja kapott főszerepet. Mint azt Pazsitka Ákos lapunknak elmondta, ezen a versenyen a világ bármely országából lehet indulni.

Az elmúlt években figyelemmel kísérte a megmérettetést, és rendkívül színes a felhozatal annak apropóján is, hogy nincs megkötve a téma, szabad a formaválasztás is, dokumentumfilmekkel, játékfilmekkel, animációval is pályázhatnak az alkotók, drámával vagy éppen vígjátékkal. Két feltétel volt, az egyik, hogy a film hossza 1–3 perc között legyen, illetve, hogy a versenyt szponzoráló mikrofongyártó cég eszközeivel kell a felvételeket készíteni.

A kisfilmben Lemes Krisztián és anyukája szerepel

– Tulajdonképpen a nevezési határidő előtt négy nappal döntöttük el, hogy mi is pályázunk a felhívásra. Az eredeti elképzelésünk szerint Kovács Zsófi tornászunkról és edzőjéről, Trenka Jánossal forgattunk volna, viszont a járvány­ügyi helyzet közbeszólt, napolni kellett a munkát.

Újraterveztünk, és ekkor azonnal a városban oly sokak által ismert Lemes Krisztiánra gondoltunk. Felvettük vele és édesanyukájával a kapcsolatot, akik nagyon kedvesen fogadták a felkérést, és szívesen álltak a rendelkezésünkre – mesélte Ákos.

Lemes Krisztiánt szinte minden nagyobb városi rendezvényen láthatjuk, kerekesszékével közlekedik, fotókat, videófelvételeket készít, vagy éppen maga is részt vesz versenyeken, hiszen nagy sportbarát, ráadásul sportlövészettel is foglalkozik. Ákos arról is beszélt, hogy először csak Krisztiánról és az ő sporttevékenységéről szólt volna a filmjük, ám megismerték lengyel származású, mélyen hívő anyukáját is, látták, hogy milyen szeretettel vannak egymás iránt, így módosítottak a forgatókönyvön, és az anyukájával való kapcsolat is szerepet kapott a filmben. Ez a szoros kapcsolat, a szeretet a mondanivalója is a filmnek, nem véletlenül kapta a film azt a címet, hogy Anya – míg a halál el nem választ. Egy körülbelül 15 perces filmes anyagot készítenek Krisztiánékról, ez még folyamatban van, de ezen film háromperces előzetesével neveztek a versenyre.

November 12-én lesz az eredményhirdetés. A benevezett munkákról nemzetközi zsűri fog dönteni. A dunaújvárosi fiúk úgy fogalmaztak, nem várnak nagy eredményt a versenytől, annak örülnének, ha Krisztiánék története eljutna a világ minden részére.

Ha elkészül a teljes film, a tervek szerint elküldik azt más fesztiválokra is, de mindenképpen megosztják majd online felületen.