Nem kívánt fejlődés – háborús technikák

Számos izgalmas program várja a történelem iránt fogékony polgárokat a Intercisa Múzeumban e hónapban is.

Keszi Tamás régész a múlt héten csütörtökön tartott érdekes előadást Csontvázak a szekrényben, avagy jó a halott a háznál címmel.

E héten, szintén csütörtökön 17 órától pedig Buza Andrea régész előadását hallhatják majd az érdeklődők Jupitertől Jézusig – vallás a római korban címmel.

Pénteken délután is érdemes lesz a múzeumot választani programjaink közé, hiszen 17 órától a Nem kívánt fejlődés – a technikai eszközök előrelépései a háborúk kiszolgálására című kiállítás megnyitója várja a közönséget. A kiállítást Farkas Lajos, a házigazda intézmény igazgatója ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe.

Buza Andrea: Jupitertől Jézusig – vallás a római korban

A megnyitón köszöntőt mond Ősz Csaba alezredes, a tárlat anyagát pedig majd Ősz Tamás Zsolt magángyűjtő mutatja be az érdeklődőknek. A gyűjtő a kiállítással kapcsolatban korábban így fogalmazott:

„Az ipari forradalmak, a gépek forradalmai. De ha robbanásszerű a fejlődés a technikában, ahol a robbanás és a forradalom is a haladás útjába kerül, óhatatlanul a halálhozó gépek is megújulnak. Nem az emberiség javát szolgálva.”

A kiállítás megtekinthető: lesz október 18. és november 19. között, hétköznapokon keddtől péntekig 10 és 16 óra között.SzSz