Néhány játékot már használnak a kicsik

Már most is használható néhány eleme, de tavasztól lesz igazán nagyon népszerű. Gazdag Leader-csomagot tudhat magáénak karácsony előtt a település.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere adott tájékoztatást a fejleményekről.

– Örömteli, hogy van Leader programunk. Önkormányzatunk több dologban is pályázott, egyik volt a Rákóczi utcai játszótér, valamint új rendezvénysátor, hangosítás és új székek a művelődési ház rendezvényeihez, továbbá egy betongarázs beszerzése szerepel a listán. Óriási jelentőségű a falu életében, hogy ilyen sok, szép dolgot sikerül megvalósítani a pályázatnak köszönhetően. Visszatérve a Rákóczi utcai játszótérre, sokan tapasztalták, hogy mennyire elhasználódtak a korábbi eszközök. Tízmillió forint értékben adtunk be pályázatot, aminek keretében megújul a kis focipályánk műfüves borítással, új kapukkal, labdafogókkal. Telepítettek új játékokat is, néhányat már birtokba vehettek a gyerekek.

A játszótér folyamatosan készül az enyhe télnek köszönhetően. Egy része már látható az újonnan beszerzett eszközöknek. Örömmel mondhatjuk, felújították a régi játékokat is. A megvalósításra van bőven időnk, mivel a pályázat tág időkeretet, 24 hónapot biztosít. Kapcsolódik a pályázathoz a megközelítést segítő járdalapos átjáró is a Kinizsi udvar felől, valamint a Bartók utcai játszótér felülvizsgálata is megtörténik, és az esetleges problémákat kijavítják a Zrínyi utcaihoz hasonlóan. Sokak kérdésére megnyugtató válasz lehet, hogy ez utóbbi művelet nem kerüli el a tönkre tett, megégetett félcső szerkezet kijavítását sem – mondta lapunknak a karácsony előtti bejárás alkalmával Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere.