Egy darabka minőségileg is értékelhető Habanero Orange típusú chilipaprikával zártam az idei szüretet.

A negatív rekord tizenhárom tőről jött össze. Az egyébiránt is apatikus helyzetet tovább mélyíti, hogy e termésátlag három különböző helyről jött össze: vidéki kert, teraszon napoztatott cserép, panelos erkély balkonládája. A palánták megbízható beszállítóktól érkeztek, az említett tanyasi és városi parcellákon más egyéb szépen termett. A konzekvenciákat levontam, itt az emberi tényező volt a döntő! Felmondásom beadtam, amelyet általam képviselt elnökségi ülés el is fogadott. Majd nekiláttam a tavalyi porított maradéknak, 2022-ig is kitart.