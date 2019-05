Nagyüzem a malomban: két nap alatt huszonhét fordulóban ötvennégy meccs

Volman Ferenc neve nem ismeretlen a malomjáték kedvelőinek táborában. A baracsi fiatalember már öt Európa-bajnokságon is bizonyította, ott a helye a legjobbak között.

Legutóbb a május 4–5-ig Augsburgban megrendezett nemzetközi versenyen állhatott fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A bronzérem különlegessége, hogy Ferenc ezúttal vereség nélkül érte el ezt a rangos helyezést. A versenyről kérdeztük.

– Május elején Augsburg­ban, huszonnyolc résztvevővel indított rendezvényen oda-vissza vágós körmérkőzéses rendszerben a két nap során huszonhét forduló alatt ötvennégy meccset kellett játszanunk fejenként. A nemzetközi viadalokon mindig jó hangulatban folynak a mérkőzések, hiszen csak ezeken találkozunk személyesen az interneten megismert játékosokkal. Nekem igazából ez már az ötödik Európa-bajnokságom volt, amelyeken rendszeresen dobogós voltam, csakúgy, mint a mostani alkalommal. 2017-ben sikerült a második helyre is felkapaszkodnom. Sokáig úgy tűnt, elérem ezúttal is ezt a célt. Másnap azonban lemaradtam egy ponttal, így a szintén előkelő harmadik helyen fejezhettem be a küzdelmeket – tájékoztatta lapunkat a baracsi fiatalember.

Volman Ferenc eddigi 10 nemzetközi megmérettetésének statisztikája: 420 mérkőzés, ebből 251 győzelem, 162 döntetlen és 7 vereség. A jelenlegi világranglistát a szintén magyar Bándy György vezeti, második a német Andrascho Karl-Heinz, a harmadik helyen pedig a baracsi Volman Ferenc. A gratuláció mindenképpen megérdemelt!HL