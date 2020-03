Nagyszabású erdőtelepítés a város szélén

Mezei Zsolt alpolgármester és Mészáros László főerdész tartott sajtótájékoztatót a nagyszabású önkormányzati faültetéssel kapcsolatban a Szalki-szigeten csütörtökön.

Mezei Zsolt elmondta, hogy az önkormányzat a 6-os út mentén és a Szalki-szigeten közel harmincezer facsemetét ültetett el az elmúlt időszakban. A kocsányos tölgyeket a 6-os út mellett közel egy hektárnyi, a szigeten több mint két hektárnyi területen ültették el. A Szalki-szigeten egy ártéri öreg nyárfás helyére telepítették az új facsemetéket. Olyan fákat választottak, amelyekben az eljövendő generációk is gyönyörködhetnek, és élvezhetik majd egy parkerdő előnyeit.

Mészáros László kiemelte, hogy szervezeti egységileg az érintett terület a Pest Megyei Kormányhivatal alá tartozik. A szabályozás tízéves léptékekben írja elő az erdők gondozását, az esetleges kivágásokat, újratelepítéseket. Itt is ez valósult meg, az elöregedett nyárfaerdőt ki kellett vágni. Ezt az önkormányzat még lábon értékesítette egy erdészetnek, szakemberek végezték el a tarvágást másfél éve. Az új fák számát szabályozás határozza meg, de a fajtaválasztásba a helyi adottságok ismeretében az erdészetnek és az önkormányzatnak már volt beleszólása.

A telepített facsemetéket már az erdészet és az önkormányzat választhatta ki, telepítésükről is gondoskodott, és a majdani gondozás is a feladatai közé tartozik. Ültethettek volna ismét nyárfákat, ami olcsóbb lett volna, de a kiválasztott tölgyek majd természetközeli erdőgazdálkodást tesznek lehetővé ezen a területen, és így elkerülhetővé válik, hogy idővel újabb tarvágásra legyen szükség.