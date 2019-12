Muzsikusbál előtt egy vidám óévbúcsúztató

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Gyertek és mulassuk át magunkat együtt 2020-ba! – így szól az invitálás a szilveszteri batyus bálra, amelyet Dózsa György Általános Iskola tornatermében tartanak meg, természetesen december 31-én, az esztendő utolsó napján.

A mulatság 19 órakor kezdődik, 20.30-kor a vacsorát fogyaszthatják el a vendégek. A jó hangulatról és a talpalávalóról a Partyzans Band és zenésztársuk, Kovács Renátó muzsikus gondoskodik majd, ami – szakértő berkekben legalábbis – garantálja a kiváló hangulatot.

Asztalfoglalás és jegyvásárlás kizárólag elővételben történik. A rendezvény 14 éves kor alatt ingyenes. Az iskola portáján tudnak az érdeklődők asztalt foglalni, s a részletekről érdeklődni.

A városban és a városkörnyéki településen élő muzsikusok körében népszerű – s mondhatjuk talán, hogy évek óta hagyomány – az önmaguk szórakoztatására megrendezett zenés találkozó. Jó néhány ilyen alkalomról adtunk már hírt lapunk hasábjain is: az immár rendszeresen jelentkező muzsikusbálról például, amely egyfajta pótszilveszterül is szolgál azok számára, akik az óévbúcsúztatókon dolgoznak éppen… A muzsikusbált jövőre is megrendezik… de a szilvesztert sem hagyják ki! Remek programnak ígérkezik ez az este is.

Ezúttal szilveszter estére is terveztek mulatozást maguknak, ami meglehetősen ritka alkalom: méghogy ezen a napon a muzsikus magának húzza a talpalávalót…?

vezető képünk illusztráció