Műanyagmentes július

Hamarosan ismét elérkezik a csomagolásmentes július nemzetközi akciója. Ezt a hónapot a környezetvédők arra szánják, hogy minél több háztartásban elérjék: igyekezzenek műanyagok nélkül megoldani a mindennapokat. Ez manapság rettenetesen nehéz feladat, de van néhány trükk, ami segíthet.

Egy átlagcsalád műanyaghulladék-termelése napi legalább egy megtöltött szatyornyi. Belekerül ebbe minden: élelmiszerek csomagolóanyagai, ásványvizek és üdítők PET-palackjai, kifliszacskók, szatyrok és egyéb kozmetikai flakonok. Jobb esetben a szelektív hulladékgyűjtőkbe érkeznek ezek – de egyes kutatások szerint még most is csak a harmaduk ebbe a gyűjtőbe. Pedig a műanyag, nagyon úgy fest, a 21. század „rákfenéje”. Egyes típusainak 450 év lebomlási idő szükséges, de akkor is csak mikrorészecskékre bomlanak. Szóval lassan vizeink, földjeink, erdeink is belefulladnak a nagy kényelembe, melyet a műanyagok hoztak az életünkbe. Az egyenként csomagolt élelmiszerek, a szeletelt kényelmi ételek, az üzletekben ingyen kapott és fogyasztás után kidobott péksüteményes, zöldséges-, gyümölcsöszacskók mind olyan kellékek, amelyek nélkül lehetne élni – sőt, mi több: érdemes is lenne… Pár évtizeddel ezelőtt még senki nem akart mindenáron külön zacskózni minden egyes terméket, amit a boltban megvásárol.

Ezért is érdemes kipróbálni azt, amit egyre többen igyekeznek megtenni: műanyag zacskók helyett mosható textilzsákokkal menni a boltba, abba pakolni a szükséges termékeket – a pénztárnál ezeket is el kell fogadják méréskor, árazáskor. Ha csak naponta egy-két zacskót takarítunk meg ezzel, már havi 30-60 műanyaggal kevesebbet, éves szinten pedig – ha időnként többet is használtunk – akár több ezret is az üzletekben hagyhatunk. Választhatunk egybecsomagolt szalámikat, sajtokat a szeleteltek helyett, és a csomagolt péksütemények helyett is választhatunk frisset. Vannak csomagolásmentes boltok, az átlagdrogériákban pedig utántölthető flakonok, papírcsomagolású termékek, nagy kiszerelésű megoldások, amelyekkel szintén a műanyag mennyiségét csökkenthetjük. Ha kicsiben kezdjük, később már a nagyobbaknál is könnyebb lesz: a szódavíz például régi jó magyar találmány, ami szintén nem termeli a felesleges műanyagot.