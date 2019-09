Mozgalmas hétvége várja a polgárokat a főtéren

A már hagyományos Szent Mihály-napi programcsomag keretében szombaton reggel 9 órától a korábban is nagy sikerű Fut a város elnevezésű közösségi kocogásra melegíthet az aktív lakosság.

A közösségi ­futás 10 órakor startol. Szeptember 28-án a színpad 14.45-kor nyit és számos koncerttel, fellépővel, bemutatóval csábítja majd a nagyérdeműt (fellépnek: Cziráki László latintánc­csoportja, No Control Dance Group, Zoltán Erika Tánciskola, Spartan Cheerleader, Zumbertó és csapata, My Wy Dance School).

Este 18 órától Abba Show, majd 20 órától az Ocho Macho koncerje zárja az estét.

Vasárnap is sűrű lesz a lista: 15 órától Rosta Géza interaktív gyermekkoncertje várja a családokat, majd az utóbbi évek hagyományainak megfelelően élvezhetjük a Vasas által szervezett rangos néptánctalálkozót.

A szervezők lapunk megkeresésére elmondták, az immáron 5. alkalommal jelentkező rangos találkozón ezúttal a mezőfalvi és az adonyi együttes mellett a Vasas felnőtt- és ifjúsági csoportjának bemutatója várja a közönséget. A néptáncosok összesen 12 koreográfiát visznek színpadra.

A Szent Mihály-napi kavalkád a vasárnap 18.15-kor kezdődő RocBox koncerttel, valamint a 20 órától a Genesis Tűzzsonglőr Csoport látványos bemutatójával zárul.