Igazából a békés és a boldog most jöhet a legtöbb családnak. Mert a karácsonyi fények árnyékában, a gyantaillatú levegőben a fenyőtüskét kibogarászva a zokniból sokkal inkább az ajándékok beszerzése, becsomagolása, spendírozása, majd kicsomagolása, a lakoma hozzávalóinak beszerzése, előkészítése, tálalása, elfogyasztása, becsomagolása, hazaszállítása, no meg a család országon, jobb esetben városon beüli „kalandtúrája” töltötte ki a naptár piros betűs napjait – sokaknak. Most, hogy túl vagyunk rajta, kihasználva az év végi szabadságot (már aki van oly szerencsés, hogy kivehetett) jöhet a pihenés, és most már valóban odafigyelhetünk egymásra.