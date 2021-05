Most már együtt szólnak a templomi harangok

Kedden helyére került a kisharang is. Immáron teljes a harangszó a katolikus templom tornyában.

Mezőfalva – 2021. április 27. talán ugyanolyan napnak tűnhetett a falu lakosainak, mint bármelyik hét keddje, pedig volt egy nem is akármilyen különlegessége. Ezen a napon fejeződött be az a nagyszerű program, amelynek során toronyórát kapott az épület, valamint az órához társított kongató szerkezeteket is beépítették a szakemberek. Korábban lapunk is megírta az adományokból összegyűjtött fejlesztés megvalósulásának első ütemét, amikor az óramű és a nagy harang mozgatása, kongatása kapott főszerepet. A keddi napon az első fázisban himbaszerkezet-felújításra leeresztett kisharangot emelték vissza a helyére. A projekt befejezésében így már teljes a torony harangozó képessége. Molnárné Troppert Mária a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a gyűjtés és megvalósítás fő védnöke, szervezője így foglalta össze a záró eseményeket.

– Eddig az István harangot hallhatták az emberek. A toronyóra beépítésénél felmerült a lehetőség, hogy a működőképes nagyharang melletti kisharangot is megszólalásra alkalmassá tegyük. A harang 1795-ben a templom első harangja volt. Jo­zeph Brunner öntőmester készítette, és ezt kapcsoltuk most be a harangozásba. A munkáról röviden: a harang új húzóberendezést, lengőszerkezetet, harangnyelvet, új csapágyakat és tartóbakot kapott. A mesterek teljesen új felfüggesztést is készítettek a két harang számára. A szerkezetekhez társult még egy harangozásvezérlés, amit a kápolnában helyeztek el. Műszakilag GPS szinkronkapcsoló órával rendelkezik. Ezen a dobozon a gombokkal programozható a ­kívánt harangozás. Például temetéskor, vagy a mise előtti beharangozáskor mind a kettő szól. Reggel hattól este tízig tartó intervallumban hallhatjuk majd a mezőfalvi templomtorony harangjait. A felújítás második üteme 965 200 forint költséget jelentett. Ebből 358 000 forint volt az előző jótékonysági gyűjtés megmaradt része. A különbözetet a német és a mezőfalvi önkormányzat egyenlő arányban állta – mondta érdeklődésünkre Molnárné Troppert Mária.

A harangozás pontos ütemét Horváth István egyházközségi képviselő, civil foglalkozásában mezőfalvi könyvtáros írta össze.

A nagyharangunk a Szent István harang melyet még a korábbi, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templomunk számára 1925-ben készítettek. Mellette felújításra került az 1795-ben még az előző templomba készült lélekharangunk is. Korábban a temetőben is funkcionált, de egy jó ideje már nem működött. Most a két harang egységes vezérlést kapott. A nagyharangunk szól minden nap reggel 6-kor, délben és este 7-kor, valamint pénteken délután 3-kor és vasárnap a misék előtt. Minden este a nagyharang után megszólal a lélekharang is. A lélekharang szól a temetésekkor és a halottakért való külön harangozáskor is. Szintén a kisharangot hallhatjuk az óra szerinti negyedes ütésekkor, továbbá az egész órákat a nagyharang is jelzi – mondta el Horváth István.

Mezőfalván tehát befejeződött egy nagyon különleges és lelkileg is felemelő projekt.