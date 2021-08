Módosul a vonatok és buszok menetrendje az augusztus huszadikai hosszú hétvégén

A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV – az ünnephez igazították a járatok közlekedési rendjét. Augusztus 19-én a vonatok a pénteki, 20-án a szombati, 21-én az ünnepi, 22-én már a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Nemcsak szombaton és vasárnap, hanem augusztus 20-án is közlekedik a Szob és Fonyód közötti Jégmadár, valamint a Szolnok és Fonyód közötti Napfürdő expressz emeletes vonat is.

Az eddigi tapasztalatok és előrejelzések alapján a hosszú hétvégén megnövekedett utazási igény várható, emiatt érdemes elővételben, akár napokkal korábban megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. A webes felület és az applikáció már közös felhasználói fiókkal használható. Az önkiszolgáló csatornán a jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat helyjegyfoglaltsága is. Vásárláskor így is fontos ellenőrizni, hogy az utazáshoz szükséges valamennyi jegyet megkapta-e az utas (menetjegyet, kerékpárjegyet, kerékpár-helyjegyet), így elkerülhető, hogy több utas szálljon fel a vonatra, mint ahány férőhely van – tájékoztat a MÁV.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt augusztus 19-én 10 órától 22-én éjfélig vehetik igénybe.

A hosszú hétvége mindhárom napján közlekednek emeletes, modern KISS motorvonatok is a Balatonhoz, ezekkel közvetlen összeköttetést biztosít a vasúttársaság Fonyód és Szolnok, valamint Fonyód és a Dunakanyar (Szob, Vác) térségével is. Így augusztus 20-án is utazhatnak az utasok az idei szezon egyik legnépszerűbb járataival a Napfürdő és Jégmadár expresszvonatokkal, ezen kívül vasárnap este Fonyódról Kőbánya-Kispestre szintén indul emeletes vonat, a Panoráma expressz.

Várhatóan sokan indulnak útra kerékpárral a népszerű turisztikai célpontokhoz, a Balaton és a Velencei-tó felé közlekedő vonatok már az elővételi jegyvásárlások alapján is előre láthatóan telítettek lesznek. A Tisza-tóhoz a könnyebb eljutás érdekében – nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival – Tisza-tó expresszvonat jár közvetlenül Budapestről Gödöllőn, Füzesabonyon és Poroszlón át Tiszafüredre. A kerékpárral utazók tájékozódásban is segítséget nyújt a honlapján a vasúttársaság.

A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők figyelmébe ajánljuk:

A Budapest–Pusztaszabolcs vonalon a Déli pályaudvarról Dunaújvárosba 22:55-kor induló 4298-as számú vonatot. A Budapest–Szob vonalon a Nyugati pályaudvarról Szobra 22:37-kor induló 2408-as számú vonatot. A Budapest–Szolnok vonalon a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 22:28-kor induló 2698-as számú vonatot. A Budapest–Cegléd–Szeged vonalon a Nyugati pályaudvarról Szegedre 23 órakor induló 17008-as számú vonatot. A Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vonal és Budapest–Székesfehérvár–Gyékényes vonalon pedig az éjszakai Bagolyvonatokat is igénybe vehetik.

A budapesti elővárosi vonalakon a tűzijáték befejezését követően a 22 és 23 óra között induló vonatok KISS, kétegységes FLIRT vagy ingavonatokkal közlekednek a minél nagyobb kapacitás biztosítása érdekében. A szokásosnál több kocsival közlekednek a miskolci, a balatoni, a nyíregyházi, a békéscsabai és a szegedi távolsági vonatok, beleértve a nyíregyházi, miskolci, szegedi közvetlen balatoni járatokat is.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik

Augusztus 19-én csütörtökön a hét utolsó munkanapján és tanítási szünetes munkanapokon, 20-án pénteken a munkaszüneti napokon (a hetek első munkanapját megelőző napokon közlekedő járatok kivételével), 21-én szombaton a szabadnapokon, 22-én vasárnap a hét első munkanapját és tanítási szünetes munkanapját napját megelőző munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek a buszjáratok. 23-án, hétfőn már a hét első munkanapján és tanítási szünetes munkanapokon megszokott menetrend szerint indulnak a járatok.

A Volánbusz is fokozott figyelemmel kíséri a járatok telítettségét, és mindent megtesz a kényelmes és biztonságos utazás biztosítása érdekében, és az elővételi adatok függvényében rásegítő járatokat biztosít.

Egyes helyi járatok szintén az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek, melyekről a társaság honlapján a települések aloldalain érhetők el információk: (www.volanbusz.hu/telepulesnev)

A bevásárlólóközpontok augusztus 20-i zárva tartása miatt egyes járatok menetrendje módosul. A részletes és az ünnepi menetrenddel kapcsolatos további tájékoztatás a Volánbusz honlapján érhető el.

Mivel az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a társaság www.menetrendek.hu honlapján, valamint érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva ezzel a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A Közlekedési Mobiljegy és társalkalmazásaiban vásárolt teljes árú, 50%-os és 90%-os kedvezményű helyközi (távolsági) menetjegyekre, valamint a menetjegyekhez megvásárolt kiegészítő jegyekre 5% kedvezményt biztosít a Volánbusz. Az elektronikus jegyvásárlás további részleteiről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán tájékozódhatnak az utasok.